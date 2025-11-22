Yolanda Díaz acusa a un sector del poder judicial de querer derribar al Gobierno y pide a la sociedad movilizarse para defender la democracia

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado en la inauguración de la Conferencia Política de Sumar que la condena del Tribunal Supremo sobre el Fiscal general del Estado es "un gigantesco descrédito para el poder judicial" y ha instado a la población a "a agarrar la democracia con nuestras manos" y salir a defender "los derechos de la gente trabajadora de este país".

Según Díaz, la "grave" decisión del Supremo de condenar a un "hombre inocente" es "un punto de inflexión" en España, porque García Ortiz ha sido condenado "por hacer de fiscal general y por defender la transparencia frente a los bulos". A su juicio, "uno de los poderes fundamentales del Estado ha suspendido sus funciones constitucionales para intervenir en política contra el Gobierno progresista".

Además, la líder de Sumar ha señalado que la condena al fiscal -multa por delito de revelación de secretos y dos años de inhabilitación- no es "un ataque" hacia él, sino una "agresión" a la propia institución de la Fiscalía General del Estado.

Hay evasores fiscales confesos que no se tocan

Asimismo, la ministra de Trabajo ha cargado contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, porque ha dejado claro que "no piden el cese del fiscal, sino la dimisión del presidente del Gobierno" y ha insistido en que la oposición va "contra el Gobierno desde todas las instituciones".

Considera que el fallo del Supremo deja entrever que "hay evasores fiscales confesos que no se tocan", en referencia al novio de Ayuso, González Amador, y que "alguien que "ha mentido", en referencia al jefe de Gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, "sigue en su puesto".

El señor Feijóo no tiene ningún escrúpulo

Díaz ha sacado a colación la frase de José María Aznar, "quien pueda hacer, que haga" para pedir a la población que se movilice, "que agarre la democracia con sus manos y que salgan a defender no al Gobierno de España, sino los derechos de la gente trabajadora". Díaz ha advertido que cuando la derecha llegue al poder "ya sabemos lo que van a hacer", pero que "España es progresista, somos más".

"El señor Feijóo no tiene ningún escrúpulo", en referencia a que el presidente del PP no ha puesto "nunca" un cordón a Vox y le ha acusado de "rellenar con votos la extrema derecha" de España. Para la vicepresidenta, el "único objetivo de las derechas es desmovilizar a la gente progresista de este país".

Díaz ha añadido que esta movilización tiene que ser "serena y pacífica" a favor de la democracia, "con calma, con sonrisas, para decirles que no lo van a conseguir". Ha recordado que España es progresista y que "somos más que ellos, somos la mayoría de este país, la gente trabajadora, las mujeres, las personas migrantes, las personas LGTBI, la gente de bien de este país".

Urtasun se ha mostrado convencido de que los ciudadanos en las urnas se acordarán "de todos estos atropellos"

Por su parte, el portavoz de Sumar en el Congreso y ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha tachado de "escándalo" la condena a García Ortiz y ha advertido de que la derecha está tratando "de movilizar todos los poderes que tiene para tumbar al Gobierno". Si bien, ha recordado que son los ciudadanos los que con su voto eligen el Gobierno y no "los togados reaccionarios".

Además, cree que "alguien no ha calculado bien la jugada" y que cuando haya elecciones, los ciudadanos van a tener en cuenta "todos estos atropellos". Por eso, al igual que Díaz, ha instado a la movilización y le ha dado la vuelta a la frase de Aznar: "Ante los ataques reaccionarios y de la extrema derecha, el que pueda hacer que haga".