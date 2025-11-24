Yolanda Díaz absuelve a García Ortiz y lamenta que haya dimitido "un hombre bueno"

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha lamentado la dimisión del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, al que ha calificado como "un hombre bueno" e "inocente", y ha vuelto a instar a la gente a movilizarse por la democracia.

"Ha dimitido hoy un hombre bueno, un grandísimo profesional, un hombre que es inocente", ha expresado Díaz. Además, considera que lo sucedido es "un punto de inflexión" y ha atacado a parte de la judicatura, que se cree "impune" y ha tomado parte "vulnerando su mandato constitucional y la separación de poderes".

En un acto para conmemorar los 40 años de las escuelas taller en España, la ministra ha señalado que el fiscal ha sido condenado a dos años de inhabilitación y una multa económica a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, el empresario González Amador, sin haberse publicado la sentencia.

Anima a la población a movilizarse "en defensa de la democracia"

Por todo ello, la vicepresidenta segunda ha instado a la población a movilizarse "en defensa de la democracia y el respeto institucional". Una arenga que ya pronunció el pasado sábado en la inauguración de la Conferencia Política de Sumar, donde pidió a la ciudadanía "que agarre la democracia con sus manos y que salgan a defender no al Gobierno de España, sino los derechos de la gente trabajadora".

El portavoz de Sumar y ministro de Cultura, Ernest Urtasun, también hizo un llamamiento a la población para movilizarse y se mostró convencido de que cuando se convoquen elecciones, los ciudadanos van a tener en cuenta "todos estos atropellos".

Concentraciones en Madrid y Santiago de Compostela

Sin ir más lejos, este domingo se han producido las primeras manifestaciones contra la condena al fiscal general. En Madrid, cientos de personas se congregaron frente al Tribunal Supremo al grito de "golpistas con toga", "vergüenza" o "esto es política, no justicia". A esta manifestación acudió el exjuez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, que calificó la sentencia de "injusta" y "arbitraria", en declaraciones a EFE.

Al término de la concentración se leyó un texto escrito "por gente de a pie, demócratas, sin siglas, ni banderas, ni partidos, ni plataformas" en el que se ha expresado la preocupación porque "en este proceso no se haya respetado plenamente la presunción de inocencia".

En Santiago de Compostela también se concentraron alrededor de 500 personas en la plaza del Obradoiro. Al grito de "fuera fascistas del Tribunal Supremo", "No al golpe de Estado en la Justicia" o "Jueces fascistas". A esta, acudió la exdirigente del BNG, Encarna Otero, quien considera que la sentencia contra García Ortiz es "un intento de golpe de Estado".