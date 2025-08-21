Vox cancela un rezo islámico en Las Torres de Cotilla (Murcia)

Después de lo sucedido en Jumilla, otra localidad murciana se ha visto envuelta en la polémica por la suspensión de un rezo musulmán. En este caso, el concejal de Seguridad Ciudadana, Protección Civil y Movilidad en el Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas, Pablo Alberto Ruiz, quien pertenece a Vox, ha cancelado un "rezo islámico ilegal" que se iba a celebrar en el polideportivo municipal, tal y como ha expresado la formación en un comunicado que ha recogido la 'Europa Press'.

Asimismo, en dicho texto la formación de Santiago Abascal ha manifestado que esta festividad "había sido autorizado por el Partido Popular sin los permisos correspondientes ni el abono de las tasas establecidas para el uso de las instalaciones públicas".

"Donde Vox gobierna no hay sitio para incumplir la ley", ya que "nuestro deber es garantizar que todos los actos y actividades que se desarrollen en espacios municipales cumplan con la normativa vigente y respeten a todos los vecinos", ha indicado Ruiz.

Por su parte, el partido ha reiterado su "compromiso con la defensa de la seguridad, el respeto a la ley y la convivencia de todos los ciudadanos, eliminando cualquier elemento que pueda suponer imposición ideológica o privilegios injustificados en espacios públicos", así como ha subrayado que "es el momento de acabar con los dogmas impuestos y centrarnos en lo que de verdad importa: la seguridad, el bienestar y la convivencia en nuestro municipio".