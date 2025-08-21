POLÍTICA

Vox cancela un rezo islámico en Las Torres de Cotilla (Murcia)

Así lo ha comunicado la formación de Santiago Abascal en un comunicado, en el que reitera su "compromiso con la defensa de la seguridad, el respeto a la ley y la convivencia de todos los ciudadanos"

Carlos Martín

Madrid |

Vox contrataca y anula un rezo islámico en Las Torres de Cotilla (Murcia)
Vox contrataca y anula un rezo islámico en Las Torres de Cotilla (Murcia) | Agencia EFE

Después de lo sucedido en Jumilla, otra localidad murciana se ha visto envuelta en la polémica por la suspensión de un rezo musulmán. En este caso, el concejal de Seguridad Ciudadana, Protección Civil y Movilidad en el Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas, Pablo Alberto Ruiz, quien pertenece a Vox, ha cancelado un "rezo islámico ilegal" que se iba a celebrar en el polideportivo municipal, tal y como ha expresado la formación en un comunicado que ha recogido la 'Europa Press'.

Asimismo, en dicho texto la formación de Santiago Abascal ha manifestado que esta festividad "había sido autorizado por el Partido Popular sin los permisos correspondientes ni el abono de las tasas establecidas para el uso de las instalaciones públicas".

"Donde Vox gobierna no hay sitio para incumplir la ley", ya que "nuestro deber es garantizar que todos los actos y actividades que se desarrollen en espacios municipales cumplan con la normativa vigente y respeten a todos los vecinos", ha indicado Ruiz.

Por su parte, el partido ha reiterado su "compromiso con la defensa de la seguridad, el respeto a la ley y la convivencia de todos los ciudadanos, eliminando cualquier elemento que pueda suponer imposición ideológica o privilegios injustificados en espacios públicos", así como ha subrayado que "es el momento de acabar con los dogmas impuestos y centrarnos en lo que de verdad importa: la seguridad, el bienestar y la convivencia en nuestro municipio".

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer