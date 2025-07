Vox compara la situación en Torre Pacheco con la vivida con ETA: "Es exactamente lo mismo"

Este martes, en una rueda de prensa, la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán ha comparado la situación que se está viviendo en Torre Pacheco, con lo que vivieron las familias víctimas de la banda terrorista ETA. "Y los familiares de las víctimas tienen que ver con vergüenza esta situación [que no se hace nada]. Esto es exactamente lo mismo que la etapa del plomo. Se les decía que había que callar porque entonces estaban crispando", declaraba la portavoz en la rueda de prensa.

El evento que tiene a España en vilo

El pasado miércoles 9 de julio, se producía una agresión que situaría a Torre Pacheco en el centro de la conversación política y social de toda España. Domingo, un vecino de la localidad de 68 años salió a pasear cuando fue increpado por supuestamente tres magrebíes, que le apalizaron brutalmente. El fin de esta agresión todavía se desconoce, ya que no robaron ninguna de las pertenencias del anciano.

Ante esta situación, gran cantidad de miembros de Vox, en los que se encuentra José Ángel Antelo, líder de Vox en la Región Murcia, y José Garre, concejal de Vox en la ciudad de Murcia, publicaron un vídeo de la "supuesta" paliza, pero que corresponde con otro enfrentamiento en Almería. En estas publicaciones alentaban a la población a salir a la calle a enfrentar esta injusticia: "¿De verdad no vamos a parar esto? ¿De verdad no vamos a salir a la calle? ¿A qué esperamos?".

El día de las "cacerías"

Dos días después de que el altercado comenzará, debido a los bulos difundidos por redes sociales, se generó un caldo de cultivo en el que numerosos miembros de bandas de extrema derecha como "Deport Them Now" comenzaron a organizar enfrentamientos, o lo que ellos llaman "cacerías" e incluso se insinúa llegar a asesinar a los marroquíes que residen en Torre Pacheco: "Tengo hasta un par de pozos ciegos pa´ tirar a alguno si hace falta", comentan en un grupo de WhatsApp.

Mientras que los llamamientos para asistir a la localidad se suceden, el Ayuntamiento de Torre Pacheco, del PP, organizó una manifestación a las 20:00 bajo el lema "Torre Pacheco libre de violencia, libre delincuencia". A esta concentración acuden miembros de distintas religiones y etnias apoyando la causa.

Posteriormente, un grupo de personas que según los vecinos venían de fuera, comenzaron a insultar y perseguir a las personas de origen magrebí que habían acudido a la manifestación. Esto incrementó enormemente la tensión en el pueblo entre el sector magrebí y el de extrema derecha.

La noche de los cristales rotos

Tras todo el ambiente de crispación y tensión, se esperaba que explotase en algún momento y sucedió la noche del sábado 12. La Guardia Civil tuvo que intervenir para separar a los grupos de marroquíes y de ultras en varias calles. Sin embargo, eso no evitó que se produjeran altercados. Los enfrentamientos terminaron con varios heridos, entre los que se encuentra un policía y un detenido por lanzamiento de objetos.

El terror invadió las calles de Torre Pacheco y los vecinos viven con miedo ante las continuas reyertas producidas en los últimos días.

Las reacciones del entorno político

Las respuestas por parte de PP y Vox son bastante dispares. Mientras que el PP se desvincula del discurso de odio del partido de Santiago Abascal, pide al Gobierno una mayor presencia de efectivos en la zona (todavía no se ha aprobado esta medida). Por otro lado, Vox reclama "deportaciones masivas". En palabras del presidente de Vox en Murcia, José Ángel Antelo, anuncia su intención de deportaciones masiva, "no queremos a gente así en nuestras calles. Les vamos a deportar a todos: no va a quedar ni uno. A España se viene a trabajar y a generar riqueza, no a delinquir ni a sembrar el terror".

La Fiscalía Superior de Murcia ha abierto diligencias penales contra José Ángel Antelo, para determinar si incurrió en un posible delito de odio con sus declaraciones públicas sobre los recientes altercados ocurridos en la localidad de Torre Pacheco.

El Secretario de Organización del PSOE en Murcia, Miguel Ortega, ha calificado esta situación de un hecho aislado y reclama al PP no condenar el discurso de odio del presidente de Vox en la región: "Lo que está ocurriendo en Torre Pacheco, hay que recalcar, no es una situación de inseguridad generalizada", "López Miras, a día de hoy, no ha condenado el discurso de odio que hizo el presidente de Vox de Murcia el pasado sábado", y añade posteriormente: "Ha tenido una actitud totalmente reprochable", declaró en los informativos de 24 horas.