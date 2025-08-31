Virginia Barcones, directora Protección Civil sobre la situación de los incendios: "Este trágico episodio de la historia de España ha finalizado"

Virginia Barcones, directora de Protección Civil y Emergencias ha comparecido este martes para dar parte de la situación de la ola de incendios, que según la directiva ya ha concluido, "España ha pasado de fase de 'preemergencia' a 'estado de alerta y seguimiento permanente', dando por finalizada la peor parte del episodio de incendios forestales más trágico y devastador la historia reciente del país, con más de 300.000 hectáreas quemadas, cuatro víctimas mortales y 48 heridos"

Así ha informado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Comité Estatal de Coordinación (Cecod), donde anoche se acordó que las circunstancias habían mejorado lo suficiente como para pasar de fase. El nuevo estado de alerta y seguimiento permanente decretado por el Cecod implica que el Gobierno seguirá coordinando y poniendo a disposición de las comunidades todos los medios con los que cuenta en la lucha contra los incendios.

Barcones ha explicado en la situación climática el grado de virulencia y volatilidad de las llamas, que han dificultado las tareas de extinción de la UME y los bomberos forestales, quienes también han denunciado sus precarias condiciones laborales con salarios ínfimos, contratos estacionales y falta de medidas de seguridad que les impiden realizar su trabajo en condiciones.