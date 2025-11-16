DOS AÑOS DE LEGISLATURA

El vídeo del PP sobre el segundo aniversario del Gobierno de Sánchez: "¿Cuánto más nos van a avergonzar?"

"Dos años de legislatura, dos años de mentiras, cortinas de humo y escándalos de corrupción", reza el mensaje de los 'populares' en redes sociales.

Pedro Sánchez saca pecho de su gestión cuando se cumplen dos años de la investidura: "Vamos a seguir"

Feijóo, en Extremadura: "Tenéis mi palabra, Almaraz no se va a cerrar"

M.P. | Agencias

Madrid |

El PP ha publicado este domingo un vídeo en su perfil de X, justo cuando se cumplen dos años del nuevo mandato de Pedro Sánchez al frente del Gobierno, en el que preguntan a la ciudadanía si se les ha hecho "muy larga" la legislatura, que vinculan a un tiempo de "mentiras, cortinas de humo y escándalos de corrupción".

"Dos años de legislatura, dos años de mentiras, cortinas de humo y escándalos de corrupción", ha escrito el PP acompañado de un vídeo que cierra con la pregunta: "¿Cuánto más nos van a avergonzar?", y en el que aparecen Santos Cerdán, Koldo García y José Luis Ábalos, figuras señaladas en distintas polémicas políticas durante el actual mandato de Sánchez.

La amnistía de Puigdemont

El vídeo del PP arranca con unas palabras de Sánchez en las que decía que defendía la amnistía en Cataluña y se sobrepone la figura sonriente de Puigdemont. Entre las imágenes, los populares 'visten' a Sánchez de astronauta al decir que "España va como un cohete" y muestran la declaración ante el juez del "hermanísimo" de Sánchez o a Zapatero ensalzando a "Super Santos Cerdán".

También muestran imágenes de la comparecencia de Sánchez cuando dijo que si la Comunidad Valenciana necesitaba más recursos que los pidiesen, con imágenes en la zona cero de la dana en Valencia, bajo la palabra "El Galgo".

