El vídeo en el que Trump reprende a una reportera por señalar la vinculación del príncipe de Arabia Saudí con el asesinato del periodista Khashoggi

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este martes que Mohammed bin Salman no sabía nada sobre el asesinato en 2018 del periodista Jamal Khashoggi a manos de agentes saudíes, ofreciendo una enérgica defensa del príncipe heredero saudí durante su visita, en contradicción con la evaluación de la inteligencia estadounidense.

La controversia sobre el asesinato de Khashoggi, columnista del Washington Post y crítico del liderazgo saudí residente en EEUU, volvió a estallar en el Despacho Oval ante las cámaras, mientras el gobernante de facto del reino realizaba su primera visita a la Casa Blanca en más de siete años, buscando rehabilitar una imagen global dañada por el incidente.

Trump, que reprendió a la reportera que hizo la pregunta sobre Khashoggi "para avergonzar a nuestro invitado", también elogió al príncipe heredero por hacer un trabajo "increíble" en materia de derechos humanos, pero no dio más detalles.

Las agencias de inteligencia estadounidenses concluyeron que bin Salman aprobó la captura o asesinato de Khashoggi en el consulado saudí en Estambul. El príncipe heredero negó haber ordenado la operación, pero reconoció su responsabilidad como gobernante de facto del reino. "A mucha gente no le gustaba ese caballero del que estás hablando, tanto si te gustaba como si no", dijo Trump a los periodistas, con bin Salman sentado a su lado. "Pasaron cosas, pero él no sabía nada de ello, y lo podemos dejar ahí".

Amenaza con retirar la licencia a ABC

Más adelante, Trump, también indicó que deberían "retirarse" las licencias de emisión utilizadas por las filiales de ABC a la que tachó de "fake news". Trump hizo el comentario después de que un reportero de ABC News le preguntara también sobre el escándalo político relacionado con Jeffrey Epstein durante un acto en el Despacho Oval con el príncipe heredero saudí. "Creo que deberían retirarle la licencia a ABC, porque sus noticias son tan falsas y equivocadas", dijo Trump.

Bin Salman, por su parte, afirmó que había sido "doloroso" enterarse de la muerte de Khashoggi, pero que su gobierno "tomó todos los pasos correctos de investigación". "Hemos mejorado nuestro sistema para asegurarnos de que nada como eso vuelva a suceder. Y es doloroso y es un enorme error", dijo a los periodistas.

El trato de Trump hacia bin Salman provocó críticias de la viuda de Khashoggi. "Nada puede justificar un crimen tan horrible… porque sea controvertido o porque a alguien no le guste", dijo Hanan Elatr Khashoggi a Reuters en una entrevista, añadiendo que desearía que Trump se reuniera con ella para poder presentarle "al verdadero Jamal".

Bin Salman ha sido duramente criticado por grupos de derechos humanos no solo por el asesinato de Khashoggi, sino también por su represión de la disidencia en el país. Sin embargo, el príncipe heredero también ha impulsado importantes reformas sociales que han desmantelado algunos códigos sociales austeros.

En el Despacho Oval, Trump negó enérgicamente cualquier conflicto de interés relacionado con los intereses de inversión de su familia en Arabia Saudí. "No tengo nada que ver con los negocios familiares. Me he apartado y he dedicado el 100% de mi energía. Lo que haga mi familia está bien. Hacen negocios por todas partes", dijo.

La Casa Blanca ha dicho repetidamente que, al asumir el cargo, Trump puso fin a su participación en sus negocios tras colocarlos en un fideicomiso gestionado por sus hijos. Aun así, como beneficiario del fideicomiso que controla la Trump Organization, el presidente tendrá a su disposición el dinero que su familia está ganando actualmente cuando deje el cargo.

Ventas de armas y acuerdo nuclear

La reunión subraya una relación clave —entre la mayor economía del mundo y el principal exportador de petróleo— que Trump ha convertido en una alta prioridad en su segundo mandato, mientras el clamor internacional alrededor del asesinato de Khashoggi ha ido disminuyendo.

La cálida bienvenida a bin Salman en Washington marca un punto alto en las relaciones entre EE. UU. y Arabia Saudí, que se habían deteriorado por el asesinato de Khashoggi. El predecesor de Trump, Joe Biden, viajó al reino y se reunió con el príncipe saudí, pero evitó recibirlo en la Casa Blanca.

Trump indicó haber recibido una "respuesta positiva" sobre las posibilidades de que Arabia Saudí normalice relaciones con Israel. Pero el príncipe heredero dejó claro que, aunque desea unirse a los Acuerdos de Abraham, mantiene su condición de que Israel debe ofrecer un camino hacia un Estado palestino, algo que Israel se ha negado a hacer.

Durante una cena de gala en la Casa Blanca el martes por la noche, Trump dijo que estaba "llevando nuestra cooperación militar a alturas aún mayores" al designar a Arabia Saudí como aliado principal no perteneciente a la OTAN, un estatus que otorga privilegios militares y económicos pero no compromisos de seguridad. Trump añadió que los ataques estadounidenses contra instalaciones nucleares iraníes en junio habían hecho que Arabia Saudí fuera más segura.

Una hoja informativa de la Casa Blanca señaló que ambas partes firmaron un Acuerdo Estratégico de Defensa, que "refuerza la disuasión en todo Oriente Medio", facilita la operación de empresas de defensa estadounidenses en el país y asegura "nuevos fondos de reparto de cargas por parte de Arabia Saudí para sufragar los costes de EEUU". El acuerdo parecía quedarse corto respecto al tratado de estilo OTAN que Arabia Saudí buscaba inicialmente.

La Casa Blanca anunció que Trump había aprobado futuras entregas de aviones de combate F-35 y que los saudíes habían acordado comprar 300 tanques estadounidenses. Ambos países también firmaron una declaración conjunta sobre la finalización de las negociaciones de cooperación en energía nuclear civil, que según la Casa Blanca sentará las bases legales para una asociación nuclear a largo plazo.

Bin Salman ha estado buscando un acuerdo que desbloquee el acceso a tecnología nuclear estadounidense y ayude a Arabia Saudí a ponerse al nivel de los Emiratos Árabes Unidos y su tradicional enemigo regional, Irán. Pero el progreso ha sido difícil debido a que los saudíes han rechazado una condición estadounidense que descartaría el enriquecimiento de uranio o el reprocesamiento de combustible gastado, ambos posibles caminos hacia la fabricación de una bomba.

Arabia Saudí amplia su promesa de inversión

Al inicio de su visita, el príncipe heredero fue recibido con una ostentosa ceremonia presidida por Trump en el Jardín Sur, con una guardia de honor militar, saludo con cañones y un sobrevuelo de aviones de guerra estadounidenses. Sentado junto a Trump, bin Salman prometió aumentar la inversión de su país en EEUU hasta un billón de dólares, desde los 600.000 millones que había prometido cuando Trump visitó Arabia Saudí en mayo. Pero no ofreció detalles ni calendario.

Ambas partes también firmaron un memorando de entendimiento sobre inteligencia artificial y un marco de colaboración sobre minerales críticos, según la Casa Blanca. Una inversión de un billón de dólares en EEUU sería difícil para Arabia Saudí, debido a su ingente gasto en una serie de proyectos internos ya de por sí ambiciosos, incluidas megaciudades futuristas que han superado los presupuestos previstos.

A la cabeza del ambicioso plan Visión 2030 para diversificar la economía saudí y reducir su dependencia del petróleo, bin Salman presentará sus esfuerzos en una conferencia de inversión que se celebrará el miércoles en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, con la asistencia de numerosos ejecutivos corporativos.