Vídeo del momento en el que Mazón dice que no cogió el teléfono a la consejera Pradas porque "estaría en la mochila"

El presidente en funciones de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha sugerido que no contestó a la llamada a Salomé Pradas, consejera de Emergencias durante la dana del 29 de octubre de 2024, cuando le llamó a las 19.10 horas porque podía ir andando y tener "el móvil en la mochila"o estar hablando con otras personas.

Del mismo modo, ha insistido en que "nada habría cambiado" en la gestión de la catástrofe natural que se saldó con 229 fallecidos "si hubiera llegado antes al Cecopi", y tampoco ha descartado la posibilidad de que se hubiera ido de 'El Ventorro' a las 19.07 horas porque no minutó su paradero.

Su itinerario desde 'El Ventorro' al Palau

Estas han sido algunas de las principales novedades que ha compartido en su comparecencia en la comisión de investigación del Congreso de los Diputados sobre la dana del pasado 29 de octubre, donde ha dicho que su "itinerario" entre las 19.00 y las 20.00 "fue el trayecto que hay andando" entre 'El Ventorro' y el Palau de la Generalitat Valenciana, negando así implícitamente que acompañara a la periodista Maribel Vilaplana al parking a preguntas de las diputadas Idoia Sagastizabal (PNV) y Àgueda Micó (Compromís).

Mazón ha sido incapaz de explicar más detalladamente los tiempos de ese itinerario y ha se ha escucudado en los "bulos ignominiosos" que se han vertido sobre su paradero durante los últimos meses para hacerlo. Ha insistido en que su "ubicación geográfica" no afectó a una gestión que respaldó porque no tenía "capacitación", ni "habilitación" ni "competencia para dar instrucciones operativas técnicas u órdenes de la emergencia porque no está contemplado en ningún plan".

Por qué no atendió la llamada de Pradas

El president en funciones ha afirmado que "es muy difícil" para él detallar dónde estuvo exactamente en cada momento de la tarde. De hecho, no descartó la posibilidad de que hubiera abandonado 'El Ventorro' a las 19.07 horas.

"Si me dice usted que salí a las seis y media, y viene un notario y dice 'salió a las 6.33', pues podría ser. 'No, fue a las 7.07'; pues también podría ser, no sabría decirle", dijo. "Pero mi itinerario durante toda esa hora hasta aproximadamente las ocho, hora en la que salí desde el Palacio de la Generalitat hasta el Centro de Coordinación de Emergencias, fue el trayecto que andando hay entre el establecimiento de la calle Bonaire y la calle de Caballeros, que es donde está el Palau de la Generalitat Valenciana", añadió.

Previamente, ante las preguntas de la diputada de Compromís Agueda Micó, argumentó que pudo no atender a la llamada de la entonces consejera de Emergencias Salomé Pradas a las 19.10 porque iba "andando" y tenía el teléfono móvil en "la mochila". "Cuando vi la llamada perdida le devolví la llamada", añadió.

Por último, denunció las "teorías de todo tipo" que se han vertido sobre su paradero, "algunas de un machismo atroz", y señaló que todas son "una barbaridad y una sarta de bulos que nada tienen que ver" con la gestión de la emergencia, porque no es "importante" si las llamadas que hizo fueron desde el Palau o "a 15 minutos" de la sede del Gobierno valenciano.

Mazón apostilló que "nada hubiera cambiado si hubiera llegado antes al Cecopi" porque "la información" para actuar conforme a "la dimensión" de la catástrofe "no estaba", responsabilizando así a la Aemet y la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).