Casado anuncia el 'no' del PP a la moción de censura y se desmarca de Vox: "Hasta aquí hemos llegado"

El líder del PP, Pablo Casado, ha subrayado que la formación política que preside "no quiere ser otro partido del miedo, la ira y la bronca" como lo es Vox, porque el suyo es el partido "de la libertad y la convivencia".

"No somos como ustedes porque no queremos", le ha advertido Casado al líder de Vox, Santiago Abascal, a quien ha acusado de estar, al igual que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en "el bloque de la ruptura".

"Socios en la sombra" del Gobierno

"Vox es el sueño del nacionalismo y el salvavidas de Sánchez", ha continuado Casado en su dura intervención contra Abascal, en la que ha advertido de que el líder de Vox es "el socio en la sombra" del Gobierno y forma, junto con Podemos y PSOE, parte del "bloque de la ruptura".

Ha insistido así en que los populares no son "ni furia ni ruido" ni "alimentan fracturas" sino que quieren cerrarlas. Y ha contrapuesto su política con la de Sánchez y Abascal a la vez, al señalar que uno de ellos no quiere a España unida y el otro no la quiere diversa; uno no la quiere cohesionada y el otro no la quiere abierta.

Ve la moción como "una mentira más" de Vox

"Le diré claramente lo que es esta moción. Es una mentira más de Vox para que Sánchez siga en la Moncloa", ha proclamado Casado contra el partido de Abascal, al que ha acusado de "jugar al mismo juego" que Pedro Sánchez aunque "lo juegue al otro lado del campo".

"Hoy se censura a sí mismo", ha recalcado Casado para recriminar a Abascal sus ataques al PP, el partido en el que ha militado tantos años aunque "ya haya cambiado de chaqueta".

Tras asegurar que PP y Vox "no son equiparables" y son "muchas las diferencias", Casado ha reiterado su 'no' a la moción: "Votaremos 'no' porque decimos "no" a la ruptura que usted busca y a la polarización que usted busca, como Sánchez. No a esa España a garrotazos en blanco y negro de trincheras, ira y medio", ha aseverado.

Seguro que te interesa...

Sánchez acusa a Abascal de "odiar a España tal y como es" y afirma que la moción es "un acto de propaganda"

Santiago Abascal asegura que Sánchez es un "mentiroso sin escrúpulos" y su Gobierno una "mafia"

Abascal, a Podemos: "Vienen peor vestidos de lo que exige la etiqueta de botellones de la facultad"

¿A qué hora es la votación de la moción de censura?

Estos son los momentos clave de la moción de censura: debate, votación y resultado