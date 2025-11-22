Víctor Guillot: "El Poder Judicial y Marchena han pretendido coger a un país por el puño"

Han pasado varios días desde que el Tribunal Supremo hiciese público su fallo tras el juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Con cinco votos a favor y dos en contra, los magistrados condenaron a García Ortiz a dos años de inhabilitación y una multa de 7.200 euros, además de una indemnización de 10.000 euros al novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, por daños morales.

Las reacciones fueron instantáneas. Mientras el PP pedía la dimisión de Pedro Sánchez, al que acusaba de utilizar los poderes del Estado en su propio beneficio, desde el Gobierno y el PSOE respetaban la sentencia, pero no la compartían.

En 'Julia en la onda', el Gabinete ha debatido sobre la decisión del Tribunal Supremo y ha criticado que los magistrados hayan dado a conocer el fallo y la condena, pero no la sentencia, que todavía falta por redactarse: "Sabemos que han condenado a una persona, pero no sabemos por qué", asegura Víctor Guillot, que explica que el efecto ha sido "demoledor" porque se han visto los testimonios de seis periodistas que "exoneraron de toda responsabilidad al fiscal y hoy está condenado".

Además, critica que "un sujeto como González Amador, cuyo abogado ha declarado que es un delincuente, no sólo es exonerado, sino que además es indemnizado. Esta es la realidad en la que estamos".

"Coger a un país por el puño"

A su juicio, lo que ha sucedido con el Tribunal Supremo es que se ha querido mandar un mensaje: "El Poder Judicial y en particular Manuel Marchena han pretendido coger a un país por el puño y lo que tiene que hacer la ciudadanía es decir que este país es más grande y no cabe en el puño ni de un juez ni de cinco".

Para Guillot, "esto no ha terminado" porque "la siguiente pantalla es el Tribunal Constitucional" y "volveremos a escuchar al Supremo acusar a los miembros del Constitucional de prevaricación si corrige la sentencia del Supremo".