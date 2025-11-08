Víctor Guillot: "Si por casualidad el fiscal general es declarado culpable, probablemente decaiga el proceso contra González Amador"

Periodistas, políticos y fiscales han protagonizado la primera semana del juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que no ha despejado dudas sobre la filtración de la confesión de la pareja de Isabel Díaz Ayuso de que había cometido un fraude a Hacienda.

El tribunal ha podido escuchar a varios periodistas reconociendo que el contenido del correo electrónico con esa confesión lo tenían antes de que lo recibiera el fiscal general y también a González Amador decir que se ha convertido en el "el delincuente confeso del Reino de España" por culpa del fiscal general: "O me voy de España o me suicido. El dinero que llevo gastado, el destrozo personal. Si esto va a ser siempre así, me escapo".

La "amenaza" del "dilema moral"

En 'El gabinete' de 'Julia en la onda', Julio Lleonard, Arantxa Tirado y Víctor Guillot han debatido sobre el inicio del juicio y el futuro de la causa para García Ortiz. Víctor Guillot se pregunta por qué el juez considera una "amenaza" el "dilema moral" que supone para uno de los periodistas saber quién es la fuente, pero no decirla por secreto profesional: "Yo no amenazo a nadie, sólo digo que hay una persona a la que se le pide cárcel -que yo sé que es inocente porque conozco la fuente- pero no puedo decir mi fuente. Es un dilema moral, no es ninguna amenaza", declaró el periodista.

"La acusación planteó desde dónde se había producido la filtración y se lo planteó a la fiscal Almudena Lastra de una manera muy sutil. '¿Desde dónde se filtró?', 'Desde la tercera planta', ¿Dónde trabaja usted?', 'En la tercera planta'. Y claro, el juez Arrieta ha sentido que el dilema era una amenaza. Si en algún momento se declara oficialmente que Almudena Lastra fue la supuesta filtradora de ese correo, se desarma completamente todo el sistema tal y como se ha construido de este caso [...]. Esta es la estrategia que ha decidido la defensa. Lo que he dicho es lo que ha dicho la defensa", explica Guillot.

Arantxa Tirado considera que vivimos "en el mundo al revés" porque se tiene que demostrar si una persona es culpable, pero "parece que ya se ha sentenciado que es culpable a través de los medios de comunicación [...], y con un dilema moral que tienen los buenos periodistas, que no tienen los malos periodistas ni las personas que han provocado esta situación porque proviene de un bulo lanzado por Miguel Ángel Rodríguez para tapar presuntos fraudes o delitos".

La Audiencia de Madrid confirma el procesamiento del novio de Ayuso por fraude fiscal

La Audiencia Provincial de Madrid confirmó este viernes el procesamiento de Alberto González Amador por dos delitos de fraude fiscal y falsificación documental. En un auto al que accedió EFE, los jueces de la audiencia madrileña avalan la decisión que tomó el pasado mes de mayo la entonces titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid en el proceso principal contra González Amador, en el que está procesado junto a otros cuatro empresarios por defraudar, presuntamente, 350.951 euros entre 2020 y 2021, y utilizar para ello un supuesto entramado de facturas falsas.

Sobre esto, Guillot opina que "si por alguna casualidad, el fiscal general del Estado es declarado culpable, el proceso contra González Amador decaería porque el tribunal estaría reconociendo que hubo indefensión".