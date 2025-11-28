El vertiginoso desplome de la carrera política de José Luis Ábalos: de mano derecha de Sánchez a Soto del Real

De recorrer España en un Peugeot con Pedro Sánchez para rescatar al sanchismo, a ingresar en prisión provisional por una trama de 24 años de cárcel. Así ha sido el ascenso y caída de José Luis Ábalos, ordenado a Soto del Real por el Supremo en el 'caso Koldo'.​

José Luis Ábalos pasa en menos de una década de ser el gran escudero de Pedro Sánchez a enfrentar una petición de 24 años de cárcel como supuesto jefe de la trama de las mascarillas del ‘caso Koldo’, con su ingreso en prisión provisional ya ordenado por el Supremo.

Su biografía política es también el relato de un ascenso fulgurante en el PSOE y de una caída en cascada a partir de 2021, acelerada tras la detención de su asistente Koldo García y el giro definitivo de la Fiscalía Anticorrupción.​

Orígenes en Valencia y salto nacional

José Luis Ábalos Meco, nacido en Torrent (Valencia) hace casi 66 años e hijo del torero Heliodoro Ábalos, "Carbonerito", fue durante años una figura de segundo plano en el socialismo valenciano hasta que, a partir de 2016, se convirtió en uno de los pilares del regreso de Pedro Sánchez al liderazgo del PSOE.

Tras acumular cargos en el PSPV y perder unas primarias internas en 2000, su salto real a la política nacional se produce cuando, como diputado en el Congreso desde 2009, se pone al frente de la recogida de avales y de los viajes de Sánchez por España en la campaña del "No es no" a Mariano Rajoy.​

Ascenso a la cúpula del PSOE y Gobierno

El éxito de aquellas primarias, en las que Sánchez se impuso a Susana Díaz y Patxi López, catapulta a Ábalos a la cúpula de Ferraz como secretario de Organización, el "número tres" del partido, y más tarde a la primera línea del Gobierno como ministro de Fomento tras la moción de censura contra Rajoy en 2018.

Curiosamente, durante ese proceso que acabó con el Gobierno del Partido Popular el exjefe del Ejecutivo le dedicó unas palabras que hoy más que nunca cobran más relevancia. "Para venir a dar lecciones hay que estar en condiciones de darlas, sino mejor callarse", dijo Rajoy.

Durante varios años forma parte del núcleo de máxima confianza del presidente, manejando un ministerio clave por su peso inversor y participando en la arquitectura interna del PSOE desde la Ejecutiva Federal.​

El cese abrupto en 2021

La trayectoria cambia de signo en julio de 2021, cuando Sánchez lo cesa del Gobierno en una remodelación relámpago, sin explicaciones políticas detalladas más allá de la necesidad de "abrir una nueva etapa". Al mismo tiempo pierde la poderosa Secretaría de Organización, que pasa a manos de Santos Cerdán, y se ve relegado a la presidencia de una comisión parlamentaria, aunque se mantiene en las listas del PSOE para las generales de 2023.​

Estallido del caso Koldo en 2024

El verdadero punto de inflexión estalla en febrero de 2024, con la detención de Koldo García, su estrecho colaborador en Fomento y Transportes, que coloca al exministro en el centro de las sospechas del ‘caso Koldo’. La dirección del PSOE le exige entonces que deje su acta de diputado, pero Ábalos se niega, lo que precipita su expulsión del Grupo Socialista y su paso al Grupo Mixto en medio de una fuerte presión política y mediática.​

Caída judicial en 2025 y prisión provisional

La dimensión judicial del caso se agranda a lo largo de 2025: el Congreso aprueba sin votos en contra el suplicatorio que permite al Tribunal Supremo investigarle, y Anticorrupción le sitúa como "jefe" de una presunta trama de comisiones ilegales en contratos de mascarillas junto a Koldo García y el empresario Víctor de Aldama.

La Fiscalía reclama para él 24 años de prisión y su ingreso en la cárcel de forma provisional, lo que consuma un derrumbe político que arranca en la cúpula de Ferraz y termina entre rejas por el escándalo que estalló a la sombra de su antiguo hombre de confianza.​

El tiempo dirá cual será el destino procesal del exministro de Transportes, pero lo que ya es una realidad es que el prestigio político de uno de los emblemas del sanchismo ha tenido una trayectoria de montaña rusa cuyo final podrá ser el mismo que el de muchos políticos del PP que Ábalos señaló durante años.