La velada crítica de Gabriel Rufián a Junts, tras romper con el PSOE: "Son muy pesados"

"Su espacio ideológico es el de PP y Vox y está bien que si no aportan, se aparten", ha dicho el portavoz de ERC sobre Junts.

P. L. | Agencias

Madrid |

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián interviene en la sesión del control al ejecutivo celebrada este miércoles. EFE/Mariscal

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha admitido este jueves que Junts ha dado "un pasito más" en su ruptura con el Gobierno de Pedro Sánchez y ha calificado a los de Junts de "pesados".

Rufián cree que con la decisión de bloquear el grueso de las leyes del Ejecutivo, Junts busca "casito". Además, ha recalcado que los siete votos de los de Carles Puigdemont en la Cámara Baja "perjudican a los catalanes".

"Son muy pesados"

Rufián también ha añadido un vídeo con sus declaraciones la semana pasada, tras el anuncio de ruptura de Junts con el Gobierno, en el que llamaba "muy pesados" a los del partido de Puigdemont y les acusaba de compartir "espacio ideológico natural" de PP y Vox.

"Su espacio ideológico es el de PP y Vox y está bien que si no aportan, se aparten", decía el portavoz de ERC en el Congreso.

ya es un juego en el que depende de quién aguante más

Además, Rufián aseguraba que ya es un juego en el que depende de quién aguante más:" O Feijóo con las presiones que va a tener para presentar una moción de censura cada vez que Junts haga lo que sabe hacer, que es no aportar absolutamente nada y estar en el bloque de la derecha y ultraderecha; Sánchez convocando elecciones. Yo apuesto por lo primero. Ya lo veremos", decía el portavoz de ERC.

La portavoz de Junts, Míriam Nogueras, ha asegurado esta mañana que la legislatura "queda bloqueada" y también ha cargado contra ERC, los Comunes, el PSC y el Gobierno de Salvador Illa, porque a su juicio, es "incomprensible e inaceptable" que no "hagan nada ante los incumplimientos" y la "falta de respeto a Cataluña" que achaca al Ejecutivo de coalición.

Nogueras también ha denunciado que "las leyes de Madrid perjudican a Cataluña", unas palabras a las que Rufián ha replicando incidiendo en que son los votos de Junts los que "perjudican a los catalanes".

