El Vaticano investiga al obispo de Cádiz por presuntos abusos a un menor

El sacerdote Rafael Zornoza, de 76 años, en el momento de la presunta agresión dirigía además un seminario de la diócesis de Madrid.

Primera vez que le Vaticano investiga a un obispo español

El diario 'El País' avanza que sería el primer caso de investigación de un obispo por pederastia en la Iglesia española. La víctima denunció el caso este verano enviando una carta al Dicasterio para la doctrina de la fe, en la que explicaba los hechos y solicitaba que se tomaran medidas.

En la carta detalla la víctima que los abusos se remontan a 1994 cuando tenía 14 años y que estos se produjeron de forma continuada hasta que cumplió los 21. Hasta los 18 años, Zornoza habría abusado de él durante su estancia en el seminario durante el fin de semana por las noches, que era cuando acudía a su cuarto.

El obispo de Cádiz niega que abusara de menores en Getafe

Tras hacerse pública esta investigación, según el diario 'El País', el obispo de Cádiz ha suspendido su agenda para "el esclarecimiento de los hechos" y niega que abusara de menores en Getafe.

En un comunicado emitido por la diócesis de Cádiz y Ceuta y que recoge 'El País', indican que su obispo, Rafael Zornoza, ha suspendido "temporalmente su agenda para el esclarecimiento de los hechos y para atender el tratamiento de un cáncer agresivo que está recibiendo"

"Las acusaciones que se hacen, referidas a hechos que tuvieron lugar hace casi treinta años, son muy graves y además falsas", dice también la nota.

El obispado ha señalado que el caso ha sido introducido la semana pasada en el tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica en España. La diócesis ha expresado su "plena confianza en la justicia" y ha asegurado que colaborará "en todo lo que sea requerido", al tiempo que ha recordado "el respeto a la presunción de inocencia que asiste a todas las personas".

También ha indicado que no hará "posteriores declaraciones hasta conocer la decisión del tribunal eclesiástico".