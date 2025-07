Vandalizada con pintura y una sábana con el logo tachado la sede del PSOE en Valencia

La sede del PSPV-PSOE de Valencia, situada en la calle Hospital de la capital valenciana, ha sido vandalizada durante la madrugada del domingo con pintura negra. Asimismo, en la entrada se ha colgado una pancarta con el logo de la formación tachado con una cruz roja.

El PSOE ha denunciado este hecho en la red social X con un mensaje en el que se puede leer: "Un día más, otra Casa del Pueblo atacada, esta vez en Valencia". "La oleada ultra no cesa y Feijóo sigue sin condenar unos hechos que no caben en democracia", concluye la publicación, que está acompañada de una imagen de la sede.

Asimismo, el portavoz del PSPV-PSOE en el Ayuntamiento de Valencia, Borja Sanjuan, ha denunciado este hecho también en X y ha expresado que "atacan las sedes del Partido Socialista porque su objetivo es la democracia misma". "No conseguirán acabar con ninguna de las dos cosas", ha añadido.

En la misma línea se ha pronunciado la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé: "No es un hecho aislado. Es el fruto del odio ultra que alimenta la derecha, del señalamiento diario de la fachosfera, del veneno que unos siembran y otros ejecutan". "Que lo tengan claro: no nos van a intimidar. No nos vamos a esconder, Defender la democracia frente al fascismo no es una opción, es una obligación y nadie nos va a callar", ha sentenciado.