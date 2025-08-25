La valoración de Pedro Sánchez cae en picado, según una nueva encuesta

Pedro Sánchez atraviesa su peor momento de popularidad desde que llegó a La Moncloa. Según una encuesta de Sigma Dos para El Mundo, su nota media se desploma hasta un 3 sobre 10, un suspenso rotundo que lo sitúa prácticamente al nivel de Santiago Abascal, el líder de Vox, y muy lejos del 4,3 que obtuvo hace dos años.

El desgaste no solo se mide en la opinión general, sino también en casa. Los socialistas que hace un año daban a Sánchez un 6,5 ahora apenas le conceden un 5,8. Aunque este repunte supone una ligera mejora frente al 5,4 de julio, sigue reflejando un descontento que preocupa en Ferraz.

De hecho, un 68% de quienes apoyaron al PSOE en 2023 asegura que repetiría papeleta, pero el resto duda o ya tiene decidido cambiar de opción: un 6,2% se iría al PP, un 3,8% a Sumar y un 2,2% a Podemos. El 16,9% restante directamente no sabe qué hará.

El retroceso electoral: de 121 a 108 escaños

La proyección parlamentaria confirma esa tendencia: de celebrarse elecciones ahora, los socialistas se quedarían en 108 diputados, trece menos que en los últimos comicios. Con esos números, una reedición de la coalición de izquierdas sería aritméticamente imposible.

Entre las causas principales del desencanto figuran el "descontento" con la dirección del partido (34,9%), la "desconfianza" generada por las informaciones que afectan a su entorno más cercano (24,6%) y la decepción con la gestión gubernamental (23,2%).

Corrupción y casos judiciales en el entorno

La caída en la valoración coincide con la sucesión de investigaciones judiciales que afectan al círculo más próximo del presidente, desde su mujer, Begoña Gómez, hasta su hermano David Sánchez, pasando por exdirigentes como José Luis Ábalos o colaboradores como Koldo García. El último golpe llegó con el informe de la UCO que señala a Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE y uno de sus hombres de confianza, en la supuesta trama de mordidas por adjudicaciones públicas.

El resto de líderes también a la baja

El desplome de Sánchez no lo convierte, sin embargo, en una excepción. Yolanda Díaz, que empezó la legislatura con un 4,5, cae ahora al 3,3. Alberto Núñez Feijóo se mantiene estable, con un 3,8, apenas una décima por debajo de su mejor momento. Solo Santiago Abascal logra una tímida subida, del 2,8 al 2,9.