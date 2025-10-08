El "uso y abuso" de la rueda de prensa del Consejo de Ministros para hacer oposición: "Antes se disimulaba"

En la tertulia de Más de Uno, Carlos Alsina ha citado un artículo que ha publicado Fernando Garea en diario 'El Español' en el cual explica que las ruedas de prensa del Consejo de Ministros han cambiado. Si al principio de la legislatura salían los ministros a explicar las leyes aprobadas por el Gobierno, ahora salen para atacar a Ayuso, Juan Moreno, Mazón o Azcón. El director de Más de Uno ha recordado que ya ha ocurrido esto antes, pero que "antes se disimulaba".

Asimismo, la periodista y tertuliana Carmen Morodo ha apuntado que le parece un "despropósito" y que "ya no hay ningún tipo de pudor". Del mismo modo que ha explicado que se realizan este tipo de actuaciones debido a que "no hay discurso que vender, porque no hay actividad". Por eso, ha opinado que todo responde a un plan por el que los ministros, que a su vez son líderes de la oposición en sus comunidades, ya han pasado "al modo electoral". "En esta nueva normalidad ya no hay interés por cuidar la ética", ha concluido.

Por su parte, Marta García Aller, ha señalado que le parece "peligroso y poco ético", así como ha apuntado a que el Gobierno está tratando de hacer creer a la ciudadanía que el informe de la UCO dice lo contrario de lo que realmente está diciendo, en parte, gracias a "aprovechar las cámaras de eco mediáticas de aquellos medios que tienden a darles la razón". Por último, ha indicado que el caso de Ayuso, ella es el "blanco habitual, pero está encantada".

Asimismo, Nacho Cardero ha expresado que la estrategia del PSOE funciona, puesto que "no se hunde en las encuestas". De hecho, Cardero ha aseverado que el PSOE es "mucho más hábil" que el PP al gestionar crisis, puesto que utiliza "la mejor defensa, que es un buen ataque". Y ha acusado al PP de "picar" en todos los anzuelos que le coloca delante el Ejecutivo.

Por último, Casimiro García Vadillo ha hecho referencia a los estudios demográficos que publican Iván Redondo y Tezanos, los cuales, ha remarcado que "solo se creen ellos", puesto que el bloque de derechas y el de izquierdas continúan teniendo "un margen muy abultado" de diferencia. Del mismo modo, ha vaticinado que los futuros debates van a estar centrados en la corrupción, a pesar de los esfuerzos de desviar la atención del Gobierno, y ha evidenciado la "fragilidad parlamentaria" del actual Ejecutivo.