Urtasun tilda de "repugnantes" las palabras de Juan Carlos I sobre Franco y recuerda que "debe la Corona al dictador"

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha sido el primer integrante del Gobierno en responder a las declaraciones del rey emérito Juan Carlos I, publicadas en el diario francés Le Figaro como parte de la promoción de sus memorias. Urtasun ha calificado de "repugnantes" los fragmentos en los que el exmonarca expresa admiración por Francisco Franco, subrayando que "su nombramiento como Rey se lo debe al dictador"

En la entrevista, el emérito reconoce que fue Franco quien le designó como su sucesor y sostiene que el general "tenía una visión clara del Estado y de su futuro". En sus memorias, cuyo lanzamiento está previsto en España en las próximas semanas, el exjefe del Estado también refleja una relación cercana con el dictador y asegura no tener motivos para ocultarlo.

Durante su intervención en el programa Al rojo vivo, Urtasun manifestó su rechazo con contundencia:

No conocía el contenido del libro, pero los pasajes sobre Franco me parecen repugnantes, especialmente hoy, cuando se conmemora el día de la memoria de las víctimas del franquismo

El ministro añadió que resulta "inconcebible que en 2025 se publique un texto que defienda a Franco" y señaló que el emérito "debería pedir perdón" por las acusaciones y polémicas que le han rodeado en los últimos años.

La Fundación Francisco Franco

Además, Urtasun aprovechó para informar sobre el avance del procedimiento administrativo que su ministerio impulsa desde hace un año para ilegalizar la Fundación Francisco Franco. Cultura ya ha remitido la notificación formal a la entidad, respaldada por un informe de más de mil páginas en el que se detallan los motivos de la medida en base a la Ley de Memoria Democrática. La Fundación dispone ahora de diez días hábiles para presentar alegaciones, antes de que el expediente sea remitido a la autoridad judicial en un plazo máximo de nueve meses.

El titular de Cultura aseguró que su intención es agilizar el proceso "porque sería una buena noticia para la democracia española" acabar con una fundación que, según dijo, "ofende a las víctimas y ensalza el golpe de Estado". También recordó que "ninguno de los anteriores ministros inició este procedimiento", y defendió que su equipo está haciendo "en uno o dos años lo que no se hizo en tres décadas".

Urtasun, que también fue eurodiputado, comparó la situación con otros países europeos: