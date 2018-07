PP, C's y UPyD respaldan en Madrid una marcha contra Maduro

En la manifestación, que ha partido del Paseo de Venezuela dentro del Parque de El Retiro y ha discurrido por la calle de Alcalá hasta la Puerta del Sol, se ha reclamado libertad para Venezuela y para los presos políticos y se han coreado gritos contra su presidente, Nicolás Maduro, pidiéndole que abandone su cargo.

Detrás de una pancarta reclamando ayuda humanitaria y medicamentos para trasladar a Venezuela, han marchado Leopoldo López Gil, -padre del líder venezolano encarcelado- el vicesecretario de organización del PP, Fernando Martínez Maíllo; los representantes de Ciudadanos Ignacio Aguado y Begoña Villacís, y el candidato de UPyD Gorka Maneiro, junto a otros responsables de organizaciones sociales.

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, que viajará en las próximas horas a Venezuela, había anunciado su participación a este acto aunque finalmente no ha podido hacerlo por el retraso del comienzo del acto, según fuentes de C's.

"Estoy muy satisfecho de la repuesta del pueblo español", ha dicho a Efe Leopoldo López Gil, quien ha mostrado su confianza en "la liberación de Venezuela" y en la de su hijo.

"Lamentablemente para Maduro, ya le llegó su fin; vamos a triunfar los que estamos en el lado correcto de la historia", ha dicho López Gil, que se ha encargado de poner broche final a esta iniciativa con la lectura de un texto del poeta venezolano Andrés Eloy Blanco.

La marcha ha denunciado la "grave crisis humanitaria que se vive en Venezuela" y la grave carencia de medicamentos para gran parte de la población, ha explicado Adolfo Martini, uno de los organizadores.

Desde el PP, Martínez Maillo ha dicho que "el estado de excepción planteado por Maduro es una forma más de acallar la voz del pueblo venezolano, que clama libertad y respeto a los derechos humanos, pero no sólo hay una crisis política en Venezuela, sino una crisis humanitaria: hay desabastecimiento, dificultades para conseguir los productos básicos y necesitan la colaboración de comunidad internacional".

"Queremos libertad, democracia y respeto en España y también en Venezuela, y aquellos que no quieren ni defienden esos valores deberán explicar por qué no lo hacen, por qué tienen una perfecta identificación con el régimen de Maduro que se está convirtiendo en un régimen represivo, que no respeta las libertades fundamentales", ha señalado el responsable del PP.

Desde Ciudadanos, Begoña Villacís ha dicho que C's siempre ha estado a lado de la familia López porque "significa estar junto a la libertad y los derechos humanos, mientras que en su contra es retratarte como alguien que no cree que en la democracia".

"Albert Rivera va a ir a Venezuela, les guste o no, va a entrar en ese país, veremos a ver qué ocurre, si es un régimen realmente libre o no lo es como nosotros pensamos; nos gusta cómo nos acogen los venezolanos, que nos ven como un partido amigo", ha dicho Villacís.

El candidato de UPyD ha dicho "basta ya" a la dictadura de Maduro, que ha lamentado que dure ya tanto tiempo. "Nos ponemos de lado de los demócratas venezolanos, que son la mayoría".