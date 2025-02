Uno de los autores de los atentados de Barcelona asegura que el CNI "tenía conocimiento" de lo que iba a pasar

Uno de los autores de los atentados de Barcelona y Cambrils el 17 de agosto de 2017 ha asegurado en el Congreso de los Diputados que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sabía que el imán de Ripoll y líder de la célula yihadista Albdelbaki El Satty iba a cometer un atentado.

"El CNI tenía conocimiento de las intenciones que tenía el imán y permitieron que viniera y nos comiera la cabeza" ha empezado diciendo en su comparecencia Mohammed Houli Chemnal. "Lo digo ahora y no lo digo antes por temor a represalias o que me pudiera perjudicar, pero ya estoy condenado y no tengo nada que perder", ha añadido.

Houli ha comparecido con barba, semblante serio y vestido con una chaqueta de chándal granate, pantalones grises y con las manos engrilletadas en frente de los diputados y custodiado por dos policías vestidos de paisano y dos funcionarios.

"No tengo nada que perder"

Al ser preguntado por las pruebas que tiene para hacer esta acusación ha dicho: "Las pruebas no las tengo que buscar yo".

Hasta medio centenar de medios de comunicación esperaban desde las 14:30 su llegada a la Cámara Baja y un fuerte despliegue policial, además de los agentes adscritos al Congreso han reforzado los alrededores.

Antes de empezar, seis diputados del PP han abandonado la sala como protesta por el "espectáculo" de permitir que un terrorista condenado participe en la Comisión con el único objetivo de ""dar satisfacción a quienes con sus votos permiten que Pedro Sánchez se mantenga en Moncloa", recoge Europa Press.

Qué pasó en Barcelona y Cambrils el 17 de agosto de 2017

Los atentados se cometieron el 17 de agosto de 2017. En las Ramblas de Barcelona una furgoneta arroyó a las personas que pasaban por allí en ese momento dejando un balance de 13 muertos y más de 100 heridos. En la madrugada del día siguiente se produjo otro atropello en Cambrils donde la policía mató a cinco sospechosos. Ese atropello también mató a un transeúnte y seis heridos.

Sin embargo, un día antes explotó una casa ocupada en Alcanar que era la sede desde donde planeaban un gran ataque con bombas, pero la explosión frustró esos planes y precipitó lo ocurrido el 17 de agosto.