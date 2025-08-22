Última hora de los Incendios en España, en directo: Sánchez anuncia que la Conferencia de Presidentes servirá para definir el pacto de Estado contra la emergencia climática

Titulares de la conferencia de Pedro Sánchez:

"Desde lo público se pueden poner herramientas e instrumentos para defender nuestro territorio, desde el Gobierno de España lo hemos hecho"

"Hemos desplegado 3.000 efectivos de la UME, 500 militares, más 500 vehículos y 6.000 efectivos de la Policía Nacional y Guardia Civil"

"Agradezco la solidaridad de las comunidades, Andorra y países que a través del Mecanismo Europeo están demostrando lo que es Europa, esto es Europa"

"La emergencia climática avanza cada vez más acelerada, por tanto las alertas que la ciencia nos ha venido diciendo a los responsables institucionales, empresas y representantes de los trabajadores se han superado"

"El martes celebraremos una comisión interministerial para lograr ese pacto de Estado antes del Consejo de Ministros"

"La Conferencia de Presidentes debe ser una parte importante de ese pacto de Estado y que se unan al Gobierno de España para implementar las políticas para la extinción y reconstrucción"

"Procederemos a la declaración de zona catastrófica de las zonas afectadas por los incendios"