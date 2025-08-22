Última hora de los Incendios en España, en directo: Sánchez anuncia que la Conferencia de Presidentes servirá para definir el pacto de Estado contra la emergencia climática
👉Dentro de la cabeza de un pirómano, según un psicólogo clínico: "Sienten un placer que es exagerado"
👉Quién es Virginia Barcones, la directora de Protección Civil que el PP califica como "pirómana"
Muere un voluntario que combatió el incendio de Salamanca, pero la Junta niega vinculación
Un hombre que participó como voluntario en la extinción del incendio de Cipérez (Salamanca) ha muerto días después, tras ser hospitalizado, según han adelantado este viernes los portavoces de Vox y UPL en las Cortes, David Hierro y Luis Mariano Santos, aunque la Junta de Castilla y León ha emitido un comunicado para negar la vinculación de la muerte con el fuego.
Visiblemente emocionado, el portavoz de Vox ha detallado ante la Diputación Permanente el nombre de esta persona, a la que conocía por haber compartido trabajos de arqueología, y ha vinculado su fallecimiento con su participación en las labores contra el incendio de Cipérez, aunque la Consejería de Sanidad ha asegurado que "no está relacionado con la inhalación de humo".
Titulares de la conferencia de Pedro Sánchez:
"Desde lo público se pueden poner herramientas e instrumentos para defender nuestro territorio, desde el Gobierno de España lo hemos hecho"
"Hemos desplegado 3.000 efectivos de la UME, 500 militares, más 500 vehículos y 6.000 efectivos de la Policía Nacional y Guardia Civil"
"Agradezco la solidaridad de las comunidades, Andorra y países que a través del Mecanismo Europeo están demostrando lo que es Europa, esto es Europa"
"La emergencia climática avanza cada vez más acelerada, por tanto las alertas que la ciencia nos ha venido diciendo a los responsables institucionales, empresas y representantes de los trabajadores se han superado"
"El martes celebraremos una comisión interministerial para lograr ese pacto de Estado antes del Consejo de Ministros"
"La Conferencia de Presidentes debe ser una parte importante de ese pacto de Estado y que se unan al Gobierno de España para implementar las políticas para la extinción y reconstrucción"
"Procederemos a la declaración de zona catastrófica de las zonas afectadas por los incendios"