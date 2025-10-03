La UCO señala que el hijo de Ábalos custodiaba dinero en efectivo de "origen desconocido" y usaba “líneas seguras” con Koldo

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil apunta que Víctor Ábalos, hijo del exministro de Transportes José Luis Ábalos, pudo actuar como custodio de una reserva de dinero en efectivo que pertenecería a su padre y cuyo origen sigue sin aclararse.

Los agentes consideran que desde al menos 2022, Víctor habría facilitado fondos en metálico al exministro. En el análisis de las cuentas bancarias vinculadas a la familia, se detectaron transferencias desde una cuenta de su hijo por un total de 23.379 euros hasta 2024, además de ingresos relacionados con su empresa, External Programmes Consulting SL, que entre 2021 y 2022 pagó 32.640 euros a Ábalos por el alquiler de una vivienda en Bétera (Valencia).

Contactos con Koldo García

El informe también analiza las conexiones de Víctor con Koldo García, exasesor ministerial y figura central del caso. Ambos habrían utilizado lo que llamaban “líneas seguras” de comunicación, bajo el nombre en clave de “café”, para tratar sobre el manejo de ese dinero.

Los investigadores sostienen que Koldo llegó a pedir a Víctor una asignación mensual de 1.500 euros, a lo que este respondió afirmativamente en un mensaje acompañado de un emoticono de aprobación. Para la Guardia Civil, este intercambio es una muestra más de que el hijo del exministro disponía y administraba dinero en efectivo que pertenecía a su padre.

En otras conversaciones intervenidas, Koldo reprochó a Ábalos haber gastado 470.000 euros en apenas dos años y sugirió que su hijo debía guardar parte de ese dinero. En ese contexto, también se mencionó que parte de los fondos podrían proceder de Colombia, país al que Víctor viajó en varias ocasiones junto a su padre y otros allegados.

La pensión del hijo menor

El informe de la UCO detalla además que Koldo habría llegado a proponer a Víctor la entrega de 1.000 euros mensuales para pagar la pensión alimenticia de otro hijo de José Luis Ábalos. Según los cálculos de los investigadores, 17.500 euros habrían sido destinados a esa obligación con cargo a ingresos no declarados, sin que conste que el exministro reembolsara esas cantidades.

Para la Guardia Civil, todos estos indicios apuntan a que Víctor Ábalos desempeñaba un papel clave como “custodio” del dinero en efectivo de origen desconocido de su padre, utilizado para sufragar gastos personales y familiares.