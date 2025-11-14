La UCO registra sedes de Acciona en Madrid y Bilbao por una pieza secreta sobre Santos Cerdán

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil está registrando este viernes dos sedes de Acciona en Madrid, Bilbao y Sevilla en el marco de una pieza secreta abierta por el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente sobre el exdirigente del PSOE Santos Cerdán.

Fuentes próximas a la investigación han informado de que los agentes han acudido a las citadas instalaciones de la constructora para efectuar los registros ordenados por el magistrado en una diligencia en la que no se prevén detenciones, pero que el juez tiene previsto practicar más diligencias relacionadas con esta pieza en los próximos días.

El registro se produce dentro de la investigación del 'caso Koldo', por tratarse de la empresa que supuestamente se benefició de la adjudicación de contratos públicos de la red corrupta a cambio del pago de comisiones.

Acciona aparece en múltiples ocasiones en el informe de la UCO

Los agentes comenzaron los registros a primera hora de la mañana de este viernes y alguno de ellos podría haber terminado ya. Acciona aparece en múltiples ocasiones en el informe de la UCO que provocó la dimisión del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, que se encuentra en prisión provisional, por posibles irregularidades en la adjudicación de las obras del túnel de Belate o en el proyecto de obra de la A-32 en Úbeda (Jaen).

La Fiscalía Anticorrupción considera que hay "poderosos indicios" e irregularidades que apuntan a la actuación del exdirectivo de Acciona, Fernando Merino, que se sitúa en el epicentro de los acuerdos que supusieron para la empresa contratos por valor de más de 500 millones de euros.

Acciona anunció la ruptura de sus vínculos con la empresa Servinabar 2000 S.L

Ya el pasado mes de junio, la empresa constructora anunció la ruptura de todos sus vínculos contractuales y de asociación con la empresa navarra Servinabar 2000 S.L., implicada en el 'caso Koldo'. Además, la compañía presidida por José Manuel Entrecanales cesó de manera fulminante a Justo Vicente Pelegrini, hasta ahora director de Construcción para España, para tratar de poner un cortafuegos a un caso que pone en entredicho al imagen de la empresa.

La empresa tomó esta decisión tras conocerse que es la única empresa del Ibex 35 mencionada en el informe de la UCO por su relación con licitaciones sospechosas en las que habría participado Servinabar 2000, la empresa constituida en 2015 por el empresario Antxón Alonso Egurola, socio y amigo de Santos Cerdán.

Están bajo sospecha los contratos de la adjudicación del desdoblamiento de los túneles de Belate. Parte de estas adjudicaciones habrían sido canalizadas a través de una Unión Temporal de Empresas (UTE) entre Acciona y Servinabar.