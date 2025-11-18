La UCO refleja facturas entre Servinabar y Acciona con conceptos "tan genéricos" que imposibilita conocer los trabajos encomendados

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil recoge en su informe que las facturas emitidas por Servinabar a Acciona Construcción e Infraestructuras incluyen conceptos "tan genéricos" que impiden conocer con precisión qué trabajos fueron realizados.

Hay que señalar que la UCO establece que Servinabar se reparte entre tres personas. Una cuyo nombre no figura, Santos Cerdán y Antxón Alonso: "Una persona habría pasado a controlar el 4% de la sociedad, Santos el 45%, y acumulando Antxón el 51% restante".

En el apartado dedicado al análisis de facturación, los agentes destacan que hay "imprecisión en la definición de los conceptos reflejados en las facturas emitidas a ACCIONA —en todos los casos, los servicios se conceptúan como ayudas servicios varios, topografía, señalización y Seguridad y Salud—, circunstancia que impide o dificulta la identificación concreta de los servicios cuyo pago figura posteriormente reclamado por SERVINABAR"

Según el informe, los documentos de pago fueron emitidos entre marzo y junio de 2020, y se retrotraen a servicios supuestamente ejecutados meses antes. La UCO señala que las facturas se repiten de manera mensual, con "diferencias temporales entre la fecha de emisión y el periodo al que afectarían", y que en muchos casos el pago se imputa a trabajos fechados en abril de 2020, incluso cuando los documentos se emitieron más de un año después.

Los agentes añaden que se localizaron cuatro contratos entre Acciona y Servinabar, tres de ellos sin firmar y otro rubricado en agosto de 2020, en los que las obligaciones "se sustentaban como 'ayudas varias obra' y 'ayudas servicios varios obra'". Esta redacción genérica, según el propio texto del informe, hacía "imposible, atendiendo a la literalidad del texto, conocer qué trabajos concretos fueron encomendados".

El contrato con 70 por ciento de beneficio

En el caso del contrato de Sant Feliu de Llobregat, el documento de la Guardia Civil detalla que el importe total ascendió a 1.035.199,88 euros, con 44 meses de trabajos de "seguimiento y vigilancia del Plan de Seguridad y Salud". La UCO incorpora una hoja de cálculo intervenida en la sede de Servinabar, en la que se refleja un beneficio del 70 % sobre el total del contrato.

"Asimismo, se ha hallado otro documento en formato Excel que parece ser una tabla de control de las facturas emitidas hasta diciembre de 2021, junto con el cálculo del beneficio final estimado sobre la totalidad del contrato, el cual asciende a 724.639,92 euros, que en contraposición con el valor del contrato —1.035.199,88 €— constituye un 70 % de beneficio", detallan.

El documento deja constancia de que las facturas revisadas eran genéricas, reiteradas y difíciles de vincular a trabajos concretos, lo que impide conocer con exactitud el alcance real de los servicios pagados a Servinabar.