La UCO prueba la influencia de Aldama en el Gobierno canario de Torres para conseguir contratos públicos: "Estoy encima de tu pago"

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha indicado que el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, reclamó "pagos pendientes" cuando era presidente de Canarias para la empresa Soluciones de Gestión, a la que se habrían adjudicado irregularmente contratos de mascarillas. "Estoy encima de tu pago", le escribió a Koldo García, del que los investigadores dicen que tenía "influencia" para hacer esas peticiones.

El informe, al que ha tenido acceso Onda Cero, sostiene que Koldo priorizó a la empresa asesorada por Víctor de Aldama a cambio del cobro de comisiones. Según los investigadores, Koldo se movilizó en plena pandemia para conseguir que el Gobierno canario contratara la empresa Soluciones de Gestión.

Ya está validado el material y Hacienda ya ha hecho el trámite

La UCO ha encontrado mensajes del entonces presidente canario interesándose por el contrato y para que se le pagase en su momento a la empresa de Aldama. "Te va a llamar Antonio Olivera porque estoy encima de tu pago", escribió Torres a Koldo en julio de 2020. "Ya está validado el material y Hacienda ya ha hecho el trámite".

Influencia de Koldo

Los investigadores plasman mensajes en los que "se observa, una vez más, la influencia que Koldo ejercía en la Administración, provocada por (el presunto conseguidor de la trama) Víctor de Aldama y sus retribuciones mensuales, consiguiendo que el presidente de Canarias se encargara, directamente, de reclamar los pagos pendientes".

La UCO detalla que la compra de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión por parte de la Dirección General de Recursos Económicos del Servicio Canario de Salud ascendió a 12.317.580,24 euros.