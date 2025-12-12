TRAMA LEIRE DÍEZ

La UCO se persona en Correos, Hacienda y Transición Ecológica en busca de documentación sobre la trama de Leire Díez

Patrimonio del Estado y el Tribunal de Recursos Contractuales, entre los organismos a los que se le han requerido expedientes.

La explicación de la macrooperación de la UCO que asfixia al Gobierno: así se entrelazan los escándalos que sitúan a Santos Cerdán en el centro

"Se ha enfrentado el putero al guapo": la trama de hidrocarburos detalla la bronca entre Sánchez y Ábalos en el Consejo de Ministros

Europa Press | Marta Pérez Miguel

Madrid |

Leire Díez cuando era directora de Relaciones Institucionales y Filatelia en Correos
Leire Díez cuando era directora de Relaciones Institucionales y Filatelia en Correos | Europa Press

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se ha personado este viernes en Correos y los ministerios de Hacienda y Transición Ecológica para solicitar documentación relativa a la causa por la que está detenida la exmilitante del PSOE, Leire Díez, por presuntas irregularidades en contrataciones públicas.

Según han confirmado a Europa Press fuentes del caso, los agentes también han requerido expedientes a Patrimonio del Estado y el Tribunal de Recursos Contractuales.

Detenciones de Leire Díez, Vicente Fernández y Antxon Alonso

Se trata de unas actuaciones que corresponden a la investigación abierta en la Audiencia Nacional en la que fueron arrestados este miércoles Díez; el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández, y Antxon Alonso, el socio del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.

Los tres detenidos pasarán a disposición judicial este sábado a partir de las 10:00 horas ante el juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña, que decidirá si los deja en libertad o los envía a prisión provisional tras tomarles declaración.

Las detenciones, los registros y los requerimientos de información forman parte de una operación en marcha que mantienen los agentes de la UCO por orden del juez Antonio Piña, en el marco de una causa que permanece bajo secreto de sumario, que ha sido impulsada por la Fiscalía Anticorrupción y en la que se investigan presuntos delitos que se investigan son prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal.

