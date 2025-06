La UCO entrega al Supremo el contrato por el que Santos Cerdán pagó 6.000 euros por el 45% de Servinabar

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha remitido al Tribunal Supremo el contrato privado por el cual el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, adquirió el 45% de la empresa Servinabar 2000 por un precio total de 6.000 euros. Se trata de un documento clave en la investigación que dirige el magistrado del Supremo Leopoldo Puente, enmarcada en la causa abierta contra el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García por presunta corrupción.

El contrato, al que ha tenido acceso Onda Cero, está fechado el 1 de junio de 2016 y fue suscrito entre Cerdán y el empresario Joseba Antxón Alonso de Gurrola, administrador único de la sociedad. A lo largo de sus cuatro páginas, el documento recoge la transmisión de 1.350 participaciones sociales, el 45% del capital social, de Servinabar 2000, libres de cargas, a cambio de los mencionados 6.000 euros. La compraventa queda reflejada como totalmente satisfecha, con una “completa y eficaz carta de pago” emitida por el vendedor.

Aunque el contrato no fue elevado a escritura pública ni firmado ante notario, su redacción imita la forma notarial, incluyendo fórmulas jurídicas como si lo hubiese sido. El documento fue hallado durante el registro que la Guardia Civil efectuó el pasado 10 de junio en el domicilio de Alonso de Gurrola, dentro de las diligencias ordenadas por el juez Puente.

El PSOE solicita control judicial sobre el correo de Cerdán

En paralelo, el PSOE, a través de su representación legal, ha solicitado al Tribunal Supremo que el contenido del correo electrónico de Santos Cerdán, intervenido el pasado viernes en la sede del partido, sea sometido a un expurgo bajo control judicial. El objetivo, según el escrito, es eliminar todo aquello que no esté relacionado con la causa judicial. Además, el partido ha recordado al alto tribunal las “muy reseñables competencias” que ejerce el secretario de Organización, entre ellas la representación legal del PSOE.

La defensa de Cerdán niega "efecto jurídico alguno" al contrato aportado por la UCO

La defensa de Santos Cerdán niega "efecto jurídico alguno" al contrato aportado por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil al Tribunal Supremo sobre la compra de parte de la empresa Servinabar, al alegar que fue un "mero contrato privado que no se llegó a elevar a público".

"No es tal escritura, sino un mero contrato privado que no se llegó a elevar a público y que, por lo tanto, no tuvo ni ha tenido efecto jurídico alguno. En definitiva, se confirma lo que ya comunicó Servinabar hace unos días a los medios de comunicación: Santos Cerdán nunca formó parte de esta empresa ni ha cobrado nunca cantidad alguna derivada de la actividad de Servinabar", han informado fuentes de la defensa del exsecretario de organización del PSOE.

Las mismas fuentes han precisado que en 2016 "el objeto social de Servinabar no era el mismo que el que tiene en la actualidad" y que Cerdán "dará las oportunas explicaciones sobre este documento" el próximo lunes en su declaración ante el alto tribunal.