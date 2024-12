Turull avisa a Sánchez que la confianza "está en números rojos" e insta a llevarla a debate

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha avisado este domingo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "el crédito de la confianza está en números rojos" y ha instado a debatir la proposición no de ley de Junts en el Congreso que exige una cuestión de confianza para medir su apoyo parlamentario.

"Si además de no cumplir con los acuerdos que se han firmado, nos dicen que lo que nosotros presentamos en el Congreso no se pude ni hablar, evidentemente las consecuencias que tendrá eso por parte de Junts seguro que no le gustarán ni al PSOE ni al señor Pedro Sánchez", ha declarado en una atención a los medios en la Fira del Gall de Vilafranca del Penedès (Barcelona).

Tras ser preguntado por si el traspaso de competencias en inmigración a la Generalitat puede ser un punto de inflexión en la relación con el PSOE, Turull ha valorado que "sería uno más".

"Todo puede sumar a la grave desconfianza que hay o intentar minimizar los efectos", ha recordado, a la vez que ha exigido cumplir con el discurso que se hace desde la mesa de negociación en Ginebra (Suiza) y no otro distinto como se hace en España, según él.

Sobre posibles pactos con PP y Vox, Turull ha dejado claro que "el único que hace pactos de verdad" con los populares es el PSOE, ya sea para, textualmente, tener la alcaldía de Barcelona o consolidar una cúpula judicial que, a su juicio, es de las que tiene más desprestigio de toda Europa.

"Nosotros en Madrid no vamos a hacer amigos, no vamos a buscar homólogos, nosotros allí vamos a defender intereses de aquí, de los catalanes", ha añadido.