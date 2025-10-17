ESTADOS UNIDOS

Trump vuelve a criticar a España por el gasto en defensa: "No ha sido leal con la OTAN, debería ser reprendida"

El líder norteamericano ataca otra vez a España y asegura que la OTAN debería reprender a nuestro país por no cumplir con el compromiso del gasto en defensa.

Madrid |

Donald Trump en una foto de archivo
Donald Trump en una foto de archivo | Europa Press

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a apuntar de nuevo contra el Gobierno de España por las discrepancias sobre el objetivo de gasto militar del 5% del PIB acordado en la cumbre de líderes de la OTAN que tuvo lugar a finales de junio en la ciudad neerlandesa de La Haya.

"España no ha sido leal con la OTAN (...) Creo que debería ser reprendida por eso. Creo que es muy malo lo que han hecho, pero es asunto suyo, es asunto de la OTAN y de España", ha manifestado en declaraciones a los medios durante una comida bilateral con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, en la Casa Blanca.

En la cumbre celebrada en Países Bajos, España confirmó su apoyo a la declaración que establece el 5% como umbral de gasto en defensa para 2035 después de una carta en la que el secretario general aliado, Mark Rutte, dio más flexibilidad a España para cumplir con sus objetivos de capacidades sin ceñirse a una cifra.

La OTAN insiste en que esto no se traduce en una cláusula de exclusión y recalca que España tendrá que invertir por encima del 3% para cumplir sus obligaciones de seguridad con la organización.

El Gobierno español reitera que estos compromisos se pueden lograr dedicando solo un 2,1% del PIB al presupuesto militar y defienden que la carta "interpretativa" de Rutte permite a España desvincularse del 5%.

