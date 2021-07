Un tripulante del buque Ángeles Alvariño: "Cuando encontramos el cuerpo de Olivia se nos saltaron las lágrimas"

Una de las personas que han participado en la búsqueda de las menores desaparecidas en Tenerife ha explicado cómo se vivió a bordo del Ángeles Alvariño el momento del hallazgo del cuerpo de Olivia: "Cuando encontramos el cuerpo de Olivia a muchos se nos saltaron las lágrimas y eso que no vimos los restos", cuenta en 'El Faro de Vigo'.

Este tripulante, vecino de O Morrazo que ha pedido no ser identificado, cuenta las largas jornadas de trabajo que soportaron las catorce personas participantes en el operativo que cesó su búsqueda el miércoles debido a lo "imposible" que era el rastreo por el escarpado terreno submarino.

"No vimos nada porque el cuerpo estaba en una bolsa"

El cuerpo de Olivia, la mayor de las hijas de Beatriz Zimmermann, se encontró a las once de la mañana, lastrado con un ancla, pero no se pudo reflotar hasta las cinco de la tarde. "No vimos nada porque el cuerpo estaba en una bolsa, pero no paras de darle vueltas a la cabeza", explica en la entrevista donde también asegura que ese día los tripulantes no comieron.

"Desconectar de lo vivido no es fácil"

Ninguno de los encargados de la búsqueda estaba acostumbrado a este tipo de operaciones, puesto que el Ángeles Alvariño se dedica a tareas científicas. Ahora, este tripulante reconoce que "desconectar de lo vivido no es fácil". Durante el mes que estuvieron rastreando las aguas canarias, catorce personas se encargaban de manejar el barco, además de los seis técnicos que controlaban el robot submarino y que trabajaban en guardias de 12 horas.

¿En qué consistía la búsqueda?

Cuando la tripulación llegó a la zona, la policía tenía delimitado el campo sobre el que tendrían que trabajar para buscar los cuerpos de Anna, Olivia y Tomás Gimeno. "Barrimos toda la zona tanto con una sonda como con una maquinaria de barrido lateral, que detectaba cualquier objeto que se identificaba en el fondo. Después el robot submarino bajaba a comprobar todo lo identificado", señala.