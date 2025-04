El Tribunal de Cuentas amonesta a Vox con 862.000 euros por recibir donaciones anónimas

El Tribunal de Cuentas ha informado este miércoles de que en la sesión de su Pleno se ha decidido sancionar a Vox por haber recibido donaciones no identificadas en efectivo durante los ejercicios de 2018, 2019 y 2020. Esta infracción se considera como muy grave y se ha aprobado con el voto particular de dos de sus consejeros. No obstante, la resolución es susceptible de presentar un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo.

Según los informes de fiscalización de 2018, Vox recibió transferencias realizadas desde cajeros automáticos sin identificación por valor de 20.601 euros; en 2019 de 311.947 euros y en 2020 de 102.048. Lo que juntos hacen un total de 434.596 euros y, según la Ley Orgánica sobre Financiación de los Partidos Políticos, el importe de la sanción por infracción muy grave será de entre el doble y el quíntuplo de la cantidad que exceda del límite legalmente exigido.

En el caso de que el Tribunal hubiese considerado que se trataron de donaciones anónimas todos los ingresos, la sanción mínima sería de 869.192 euros (el doble). Esto demuestra que algunos de los pagos no recibieron esta consideración.

No es la primera vez que Vox recibe una sanción de este tipo, en 2024 ya fue penalizado con 233.324 euros por donaciones irregulares en 2018 y 2019. En este caso fue por donaciones con carácter finalista, que también se consideran como infracciones muy graves.

Vox presentará recurso ante el Supremo

La formación que dirige Santiago Abascal ha anunciado este miércoles mediante un comunicado que recurrirá ante el Supremo una sanción que consideran "injusta", puesto que entienden que es contraria a la ley, a las resoluciones del Tribunal de Cuentas y a sus antecedentes, "pues en otras ocasiones se han archivado asuntos idénticos".

Asimismo, Vox explica en el comunicado que estos ingresos se deben a "la actividad promocional a través de mesas informativas" y ha mostrado su confianza en que la sanción sea anulada por el Supremo, de la misma forma que ocurrió en el caso de las donaciones de carácter finalista que, según el partido, eran "para cubrir la fianza contra los separatistas" catalanes.

Además, Vox ha hecho hincapié en que la decisión del Tribunal de Cuentas no es unánime, ya que dos de sus consejeros han emitido votos particulares "en los que defienden que no hay motivo alguno para la sanción".