"El triángulo que lleva directamente el mensaje a Moncloa": Elisa Beni, sobre el aspecto que se olvida de la condena al fiscal general

Elisa Beni ha señalado en Por Fin un elemento que, en su opinión, está pasando desapercibido sobre la condena de Álvaro García Ortiz. Según Beni, más allá de la polémica sobre la nota de prensa o el papel de los periodistas, hay un "triángulo" de indicios que el Tribunal Supremo ha considerado dentro del marco de la prueba indiciaria.

"Se olvida el triángulo que lleva el mensaje a Moncloa"

"La prueba indiciaria existe, está tasada por el Supremo, y en la manipulación de estos días se está obviando", asegura Beni. "Se habla todo el rato de los periodistas y de cómo llegó la fuente, pero se olvida el triángulo que lleva directamente el mensaje a Moncloa, a Sánchez Acera", ha añadido.

La periodista ha recordado que Sánchez Acera, entonces número dos de Óscar López, habría recibido la información y participado en la cadena de mensajes que terminó con su difusión. "Curiosamente, no recuerda quién se lo hizo llegar, ni de qué medios, ni por qué borró su teléfono", apunta Beni, subrayando que "por eso el mensaje llega a Moncloa".

Según explica, a las ocho de la mañana del 14 de marzo de 2024, el día en que la Fiscalía publicó la nota de prensa sobre el caso de Alberto González Amador, Moncloa ya estaba intentando que el asunto se usara políticamente. "Está probado que desde Moncloa se le dice a Lobato que lo saque en la Asamblea para darle a Ayuso", asegura, citando los mensajes revelados durante el juicio.

"Ahora te lo arreglo"

Beni relata que, ante la negativa de Juan Lobato a usar la información porque "parecía venir de la Fiscalía", Sánchez Acera le habría respondido: "No te preocupes, que ahora te lo arreglo". Diez minutos después, dijo la periodista, la web El Plural, cercana al PSOE, publica la información, lo que sirvió de argumento para que Lobato pudiera utilizar el correo en la Asamblea de Madrid. "Eso está probado, porque los mensajes están, Lobato no borró el teléfono".

La periodista también apunta que este "triángulo" de indicios es anterior a cualquier intervención de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, a quien se ha atribuido un papel relevante en la difusión del caso. "Parece que Miguel Ángel Rodríguez tiene un peso fundamental en todo esto, pero la fijación originaria es anterior", sostiene.