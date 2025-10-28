Las tres noticias de Miguel Ondarreta para empezar el día: "Extremadura irá a las urnas el 21 de diciembre"

El adelanto electoral en Extremadura, la ruptura entre Junts y el Gobierno y la investigación judicial por la riada del año pasado en la Comunidad Valenciana centran la actualidad política de este martes.

Así explica Miguel Ondarreta las principales noticias del día:

Guardiola adelanta elecciones en Extremadura

Hoy se tenían que votar las enmiendas a la totalidad que PSOE, Vox y Unidas por Extremadura habían presentado a los presupuestos autonómicos. Iban a salir adelante y, ante esa certeza, María Guardiola ha preferido retirar el proyecto de presupuestos y adelantar elecciones.

El PSOE interpreta la decisión como el reconocimiento del fracaso del Gobierno autonómico y afronta ahora una campaña exprés de apenas mes y medio con su candidato, Miguel Ángel Gallardo, imputado por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias. El juicio está previsto para comienzos de 2026, y si Gallardo ganara las elecciones podría intentar que fuera el Supremo quien asumiera la causa.

Guardiola sostiene que la economía extremeña “va bien”, pero que sin presupuestos “no hay herramientas para seguir avanzando”. Un mensaje dirigido también a Pedro Sánchez, como ha dejado claro Feijóo al afirmar que “frente al bloqueo, lo normal es ir a elecciones”. Desde el PP insisten en que “Guardiola no es Pedro Sánchez”, aunque varios presidentes autonómicos del partido se encuentran en una situación similar, sin presupuestos aprobados.

En verano de 2024, Santiago Abascal ordenó a Vox abandonar los gobiernos autonómicos de Extremadura, Aragón, Comunidad Valenciana, Región de Murcia y Castilla y León. Ninguno de ellos tiene aún cuentas para 2026.

Puigdemont anuncia la ruptura con el Gobierno

Mientras tanto, el PSOE descarta cualquier adelanto electoral en el ámbito estatal. Tras el anuncio de Carles Puigdemont desde Perpiñán de que Junts “rompe con el Gobierno”, la dirección socialista mantiene que “negociará votación a votación”, como hasta ahora.

Según el expresident, Pedro Sánchez no ha cumplido lo pactado con Santos Cerdán en Waterloo, motivo por el cual pasa a “la oposición”. Sin embargo, Junts ya votaba en contra del Gobierno en muchas iniciativas parlamentarias, por lo que el impacto político es limitado. La ruptura deberá ser ahora refrendada por la militancia de Junts en una votación abierta hasta pasado mañana, cuyo resultado se da por hecho.

No habrá ni moción de censura ni elecciones anticipadas. Puigdemont no ha permitido preguntas de la prensa desplazada hasta Francia, por lo que se desconoce si la ejecutiva de su partido ha debatido los próximos pasos. Desde el PSOE, María Jesús Montero repite que “la mano sigue tendida” y que “mantener el diálogo merece la pena”, en línea con las declaraciones de Jordi Turull.

Un año de la riada: funeral de Estado e investigación judicial

Mañana por la tarde se celebrará el funeral de Estado por las víctimas de la riada que hace un año causó 237 fallecidos entre Andalucía, Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana. En esta última región, la jueza de Catarroja continúa investigando si hubo responsabilidades políticas o administrativas.

Su última decisión ha sido reclamar a las Cortes Valencianas el listado de llamadas que el president Carlos Mazón realizó el 29 de octubre del año pasado, información que ya había sido entregada por el Gobierno valenciano. La magistrada quiere disponer de ese registro antes del interrogatorio del próximo lunes a la periodista Maribel Vilaplana, que estuvo comiendo con Mazón el día de la tragedia.

Preguntado ayer por los medios si acompañó a Vilaplana al aparcamiento antes de regresar a la Generalitat, Mazón evitó responder.