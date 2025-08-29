Tres noticias para empezar el día: "El Gobierno ha advertido de que todas las autonomías deben cumplir con la ley"

El presentador de Más de Uno Miguel Ondarreta ha repasado las principales noticias que marcan la actualidad este viernes 29 de agosto. Principalmente, se ha centrado en la lucha contra los incendios que mantiene León activado, la noticia de que la Fiscalía obligará a cumplir a las comunidades con el reparto de menores y la intensificación de la ofensiva rusa en Ucrania.

León se ha convertido en el último reducto contra el fuego. El incendio de Fasgar, que lleva tres semanas activo, sigue siendo el principal desafío de los equipos de extinción. Mientras que en Galicia todos los focos ya se han estabilizado. Por su parte, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha azuzado al PP y le ha acusado de fabricar una versión "distorsionada" de la realidad. Además, este viernes comparece en el Senado el ministro de Agricultura, Luis Planas, para dar cuenta de sus actuaciones en los incendios y los reyes visitan distintos puntos del Valle del Jerte (Cáceres).

Asimismo, la Fiscalía General del Estado ha anunciado que actuará contra las comunidades que no cumplan el decreto sobre el reparto de menores no acompañados, aprobado por el Consejo de Ministros. El Gobierno ha advertido de que todas las autonomías deben cumplir con la ley. Igualmente, Canarias, Ceuta y Melilla han declarado la contingencia migratoria que permitirá la distribución de los menores que tienen hacinados en sus centros. En el mismo orden, el buque Open Arms atraca en el archipiélago, donde permanecerá dos meses, y ayudará en las tareas de rescate de embarcaciones. El líder de Vox, Santiago Abascal, lo ha tachado de "barco de negreros" y ha pedido que "se confisque" o "se hunda".

Por último, Rusia ha ampliado su ofensiva sobre Ucrania. La lluvia de drones y misiles sobre Kiev ha dejado ya 23 muertos, entre ellos cuatro niños, y ha dañado la sede de la Unión Europea en la capital. Los dirigentes comunitarios han hablado de "ataque deliberado" y Moscú ha negado que haya objetivos civiles en su ofensiva. Las posibilidades de que se pacte un alto al fuego parece desvanecerse. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, guarda silencio al respecto. Y España ya ha alcanzado el 2% del gasto militar en Defensa, según las estimaciones de la OTAN.