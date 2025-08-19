Las tres noticias para empezar el día: "Trump prepara una nueva reunión entre Putin y Zelenski"

La actualidad de este martes viene marcada por la reunión celebrada en la Casa Blanca entre Donald Trump y Volodimir Zelenski con la presencia de varios líderes europeos, la lucha contra los grandes incendios en Galicia, Castilla y León y Extremadura, y la nueva imputación judicial de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez.

Así resume Miguel Ondarreta las principales noticias del día:

Trump recibe a Zelenski en Washington

Lo primero es la reunión a varias bandas celebrada este lunes en la Casa Blanca, que nada ha tenido que ver con la de febrero, cuando Zelenski fue humillado incluso por su vestimenta militar. En esta ocasión, el presidente ucraniano apareció vestido de negro con traje pero sin corbata y recibió los elogios de Donald Trump por su cambio de imagen. El propio Zelenski recordó el episodio con el periodista que meses atrás había cuestionado su indumentaria. Ayer, solo hubo bromas en torno a aquel episodio.

El presidente ucraniano agradeció los esfuerzos de Trump por alcanzar la paz y mantuvo una reunión bilateral con él antes del encuentro con los siete líderes europeos que le acompañaron hasta Washington. La cita se interrumpió un momento para que Trump llamara a Putin y le avanzara lo tratado con el ucraniano. Más tarde, en su red Truth, Trump confirmó esa llamada para organizar una cumbre bilateral entre Putin y Zelenski, que se intentará cerrar antes de fin de mes y para la que Ucrania no ha puesto condiciones.

Incendios en el noroeste peninsular

La bajada de las temperaturas y la llegada de chubascos en el noroeste de la península son percibidos como una primera señal positiva para los equipos de extinción que combaten 23 grandes incendios de nivel 2 en Galicia, Castilla y León y Extremadura.

En Galicia, cuatro bomberos resultaron heridos, uno de ellos con quemaduras graves. El fuego que más preocupa es el de Valdeorras, en Ourense, ya considerado el mayor incendio de la historia de la comunidad con más de 180 km² calcinados. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha descartado solicitar el nivel 3 de emergencia.

En Extremadura, la presidenta María Guardiola también rechaza elevar el nivel de emergencia, aunque exige más medios al Gobierno. El presidente Pedro Sánchez, que regresa de Lanzarote, visitará el puesto avanzado del incendio de Jarilla, en el norte de Cáceres, que ha llegado hasta Salamanca y sigue descontrolado en su flanco norte.

Nueva imputación de Begoña Gómez

Begoña Gómez suma una nueva imputación a las cuatro que ya tiene por los supuestos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo. El juez Juan Carlos Peinado la cita ahora a declarar como investigada por presunta malversación en la contratación de su antigua asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, quien también declarará como imputada.

La declaración de Gómez será el 11 de septiembre, un día después de la de su exasistente. Esta última ya declaró en diciembre, pero como testigo, tras revelarse que había dedicado parte de su tiempo laboral a ayudar a Gómez en actividades privadas vinculadas a la Universidad Complutense. Entre ellas, enviar correos a empresas colaboradoras, algo que justificó como un favor personal en proyectos académicos.