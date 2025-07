Las tres noticias para empezar el día: "Revolcón al Gobierno en el último pleno de la temporada en el Congreso"

El Ejecutivo pierde su última votación del curso político abandonado por sus socios, Santos Cerdán está aún a la espera de la del dictamen del Supremo sobre su salida a prisión y la decisión de la jueza de aplazar la entrega del hijo de Juana Rivas.

El Gobierno finaliza el curso político con derrota

Así explica Miguel Ondarreta las principales noticias del día:

Lo primero es el balance del último pleno del curso político en el Congreso que acabó con el decreto estrella decayendo. El decreto energético que pretendía dar más seguridad al sistema para evitar futuros apagones naufragó porque sencillamente el PP decidió no darle un balón de oxígeno al Ejecutivo en forma de abstención.

Los populares lamentaron que tras el apagón no se haya producido ni una sola dimisión y hablan de la derrota total que ha encajado Sánchez con varios de sus socios o antiguos socios: Junts, BNG, la Chunta o Podemos votando en contra del decreto. Le preguntaron al presidente por el resultado del pleno. Sigue de gira. Ayer estaba en Montevideo. Hoy hace escala en Paraguay.

Sigue en el aire la decisión del Supremo sobre Santos Cerdán

23 días después de su ingreso en prisión preventiva, Santos Cerdán está a la espera de que el Tribunal Supremo decida si sale o no de la cárcel de Soto del Real. Ayer su defensa reclamó su puesta en libertad a la sala Penal donde se celebró una vista a puerta cerrada. La Fiscalía Anticorrupción mantiene la misma posición contraria a que quede en libertad. Su defensa ha denunciado que Cerdán está siendo víctima de una “presunción de indecencia” y ha argumentado que no existe riesgo de destrucción de pruebas.

Sobre el exsecretario de organización habla hoy su predecesor en el cargo, el exministro José Luis Ábalos, en una entrevista en El Confidencial. Reconoce que no sabe si le engañó y cuenta que se está planteando pedir una pericial sobre los audios, esos en los que dice no reconocerse Santos Cerdán. Añade que no sospechó de él y que nunca hablaron de obras.

La jueza aplaza la entrega del hijo de Juana Rivas a su padre

Y lo de ayer en Granada fue caótico en el lugar fijado como punto de encuentro familiar para que Juana Rivas entregara a Francesco Arcuri al hijo pequeño de ambos, Daniel, de 11 años, del que tiene la guarda y custodia. Su madre la perdió en 2017 cuando en verano se negó a devolverle a sus dos hijos. Fue condenada a prisión y tiempo después indultada por el Gobierno. Sobre él pesaba una condena por violencia de género en España.

¿Qué ha ocurrido ahora? Pues que el menor, que desde 2017 vivía en Italia, vino a nuestro país en Navidad con un permiso especial. Y no regresó. La madre consiguió que de forma provisional se pudiera quedar con ella, pero los tribunales de ambos países acordaron que el menor debía volver con su padre y pusieron fecha y hora para la entrega a pesar de su rechazo a volver con él. En septiembre se enfrentará a un juicio en Italia por presunto maltrato físico y psicológico a sus dos hijos. El abogado de ella no lo entiende.

La dificultad para entregar al niño en medio de una multitud es lo que ha llevado a la jueza de Granada a aplazarla hasta el viernes y descartar que se pudiera producir algún tipo de fuerza o coacción. Al menor se le ha escuchado llorar.