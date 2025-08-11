Las tres noticias para empezar el día: "Netanyahu se reafirma en su plan de ocupar Gaza"

La actualidad de este jueves viene marcada por los incendios descontrolados en Zamora y León, después de un fin de semana en el que las llamas han vuelto a atacar España; la ofensiva de Netanyahu, que e reafirma en su plan de ocupar Gaza y que Europa cierra filas con Zelenski mientras Trump le relega de su cara a cara con Putin.

Así resume Miguel Ondarreta las principales noticias del día:

El fuego sigue su avance incontrolado en Zamora y León

Son las dos provincias más castigadas este fin de semana por los incendios. Unas 1.400 personas han tenido que ser desalojadas y preocupa el avance de las llamas en el paraje natural de las Médulas, declarado Patrimonio de la Humanidad. En Ourense, otros dos incendios han quemado 12 kilómetros cuadrados. Las autoridades creen que varios de estos incendios son episodios intencionados.

Netanyahu se reafirma en su plan de ocupar Gaza

El primer ministro israelí lo justifica por la negativa de Hamás a deponer las armas y como la forma más rápida de acabar con ellos y con la guerra. Ante la prensa extranjera confirma que el operativo comenzará bastante rápido y se centrará en los dos bastiones que mantiene la organización terrorista, uno de ellos en la ciudad de Gaza. EE.UU. se ha quedado solo en la defensa de ese plan en el Consejo de Seguridad de la ONU

Europa cierra filas con Zelenski mientras Trump le relega de su cara a cara con Putin

El vicepresidente Vance considera contraproducente que el presidente ucraniano participe en un encuentro con el ruso el próximo viernes en Alaska. El Kremlin arremete contra los aliados europeos por exigir que se escuche la voz ucraniana en las negociaciones. Lo considera un panfleto nazi. En este ambiente de tanta distensión se prepara el esperado encuentro bilateral.