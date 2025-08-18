Las tres noticias para empezar el día: "Muere un bombero que trabajaba contra el fuego en El Bierzo"

La actualidad de este martes viene marcada por los incendios que arrasan miles de hectáreas en cinco comunidades autónomas, la muerte de un bombero en León durante las labores de extinción, y la visita del presidente del Gobierno a las zonas afectadas. Además, en el plano internacional, la atención se centra en la reunión en la Casa Blanca entre Donald Trump y Volodimir Zelenski tras la cumbre de Alaska.

Así resume Miguel Ondarreta las principales noticias del día:

Mapa del fuego: diez días de incendios en cinco comunidades

Lo primero es el mapa del fuego en nuestro país, que sigue dejando kilómetros y kilómetros cuadrados arrasados en cinco comunidades autónomas. Se cumplen diez días desde el inicio de los primeros incendios y ahora la esperanza de los equipos de extinción está ligada en parte a los cambios meteorológicos que se anuncian para estos días, con una importante bajada de temperaturas y la previsión de tormentas.

Lo último es el accidente mortal anoche de un bombero que se trasladaba en un camión autobomba a participar en las labores de extinción del incendio de Yeres, en la comarca de Ponferrada. En torno a las diez y media de la noche, su vehículo caía por un terraplén. Su compañero, que iba de copiloto, ha resultado herido. La víctima era miembro del operativo contra incendios de la Junta de Castilla y León. Es la cuarta muerte que deja esta ola de incendios junto a los dos voluntarios de León a los que sorprendió una lengua de fuego, y el hombre que trató de salvar a los caballos en la hípica de Tres Cantos, en Madrid.

Durante el fin de semana, los fuegos han seguido avanzando sin control en la provincia de Ourense, donde ya han ardido más de 585 kilómetros cuadrados, es decir, el 7% de la provincia. De los doce incendios activos, tres ya son los más voraces de la historia de Galicia tras la unión de varios focos: Chandrexa de Queixa, Oímbra y Larouco-Seadur, que es el que más preocupa y que ha llegado a atravesar el río Sil.

Pedro Sánchez visita las zonas afectadas

Una semana después del inicio de esta ola de incendios, el presidente del Gobierno ha interrumpido sus vacaciones en Lanzarote para visitar Ourense y Villablino, en León. Acompañado por el ministro del Interior y por los presidentes autonómicos, evitó el contacto directo con los afectados, aunque vecinos del Valle de Laciana le increparon por no dar la cara, según recoge El Diario de León. Sánchez llamó a actuar de forma unitaria, comprometió todos los recursos del Estado, anunció la incorporación de 500 militares más y propuso un pacto de Estado frente a la emergencia climática.

Trump recibe a Zelenski en la Casa Blanca

Tras la cumbre del viernes en Alaska, donde la conclusión generalizada fue que Putin salió fortalecido de su encuentro con Trump sin hacer concesiones ni recibir represalias, hoy la atención se centra en la Casa Blanca. Allí se reunirán Donald Trump y el presidente ucraniano Volodimir Zelenski. En el recuerdo está la cita de febrero, cuando Zelenski fue humillado en el Despacho Oval por Trump y su vicepresidente JD Vance, quien le reprochó que no respetara a su anfitrión. Entonces, Trump le acusó de jugar con la Tercera Guerra Mundial y le recordó su debilidad: que solo gracias a Estados Unidos no había perdido ya la guerra.