Las tres noticias para empezar el día: "Miles de desalojados en toda España por los incendios"

La actualidad de este jueves viene marcada por los miles de desalojados en toda España por los incendios; la preparación de la cumbre de Alaska y el Ayuntamiento de Jumilla tiene un mes para revocar el acuerdo PP-VOX.

Así resume Miguel Ondarreta las principales noticias del día:

Miles de desalojados en toda España por los incendios

El fuego avanza en seis comunidades y deja dos heridos en Tres Cantos, en Madrid, uno de ellos con quemaduras en el 98% del cuerpo. Hay varias viviendas afectadas. El viento ha hecho que se propagaran las llamas a gran velocidad, también en Tarifa, con 2.000 evacuados en una zona de grana actividad turística. Los trabajos de extinción continúan en Ourense, León, Zamora y la UME multiplica sus intervenciones con nuevos despliegues en Toledo y Cáceres.

Preparación de la cumbre de Alaska

Trump hablará con Zelenski y cinco líderes europeos este miércoles, dos días antes de verse con el presidente ruso y lo hará inmediatamente después. A Putin le sondeará sobre su disposición a acabar con la guerra y tratará de que se siente en un próximo encuentro con el ucraniano con y sin su presencia. Da por hecho que ambas partes tendrán que ceder territorio. Los ministros de Exteriores de los 27 reafirman su apoyo a Kiev a y seguir presionado a Rusia con sanciones.

El Ayuntamiento de Jumilla tiene un mes para revocar el acuerdo PP-VOX

El Gobierno impugna la moción que instaba a modificar el reglamento para vetar las celebraciones musulmanas en las instalaciones deportivas municipales. De no hacerlo, el caso acabará en el Contencioso- Administrativo. El Consistorio se atiene a lo que digan los técnicos. El PP acusa al ejecutivo de azuzar la polémica para desviar el foco de la corrupción y los musulmanes del municipio plantean una nueva mezquita para cerrar el conflicto.