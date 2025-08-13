Las tres noticias para empezar el día: "Lo macro va muy bien pero lo micro nos delata"

El presentador de Más de Uno, Miguel Ondarreta, ha hecho un repaso por las principales cuestiones políticas, sociales y económicas que afectan a nuestro país este miércoles 13 de agosto. Concretamente, se ha centrado en la ola de calor que en esta jornada puede dar alguna tregua; los incendios que dejan dos muertos, varios heridos y evacuados; y la gresca política que se ha desatado a propósito del fuego.

En primer lugar, Ondarreta se ha referido a la ola de calor que apenas ha dado tregua a los termómetros de nuestro país. Esta nos dará un pequeño respiro en las próximas horas, aunque volverá a subir, puede que incluso para el fin de semana. Además, estas condiciones anticiclónicas hacen que muchas provincias y comunidades estén en riesgo alto de incendio.

Además, los incendios que asolan las provincias de Ourense, Zamora, León o Cáceres, entre otras, ya han dejado dos muertos. Unos de ellos era un hombre de 50 años que trató de salvar los caballos del establecimiento en el que trabajaba y el otro es un voluntario de 35 años que participaba en las labores de extinción de los incendios del sur de la provincia leonesa. Igualmente, hay dos heridos graves.

Por último, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha vuelto a convertirse en dedo acusador contra la oposición. En este caso, su atención se ha puesto sobre el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, a quien ha acusado de estar de vacaciones mientras su comunidad arde. Los populares han contraatacado y le han recriminado al Ejecutivo que tan solo tengan un grupo de twitteros por ministros.