Tres noticias para empezar el día: "Israel prepara su ofensiva total contra Gaza"

La jornada viene marcada por tres asuntos de gran relevancia: la confirmación de los planes de Israel en Gaza, el agravamiento de los incendios en España y la investigación del CGPJ a la actuación del juez Peinado.

Así resume Miguel Ondarreta las principales noticias del día:

Israel avanza en la ocupación de Ciudad de Gaza

Lo primero es la confirmación de que Israel sigue adelante con sus planes de ocupar totalmente Ciudad de Gaza, la mayor concentración urbana del enclave palestino en la que sobreviven un millón de personas. El ministro de Defensa, Israel Katz, ha confirmado que el proyecto militar ya tiene luz verde. Poco después, un portavoz del ejército israelí avanzó que ya se están dando los primeros pasos.

"Hemos empezado las operaciones preliminares y las Fuerzas de Defensa de Israel ya controlan las afueras de la ciudad de Gaza", ha señalado. Por su parte, Netanyahu pidió en un comunicado acortar los plazos para ocupar los últimos bastiones de Hamas. Los ataques se han intensificado en el barrio de Zeitún, al sur de la ciudad, y en Yabalia, al norte. El Ejército ha llamado a filas a 60.000 reservistas que deberán estar listos para el próximo 2 de septiembre, con la vista puesta en una ofensiva cuyo inicio se había barajado para el 7 de octubre, coincidiendo con el segundo aniversario de los atentados de Hamás.

Incendios en España: más de 4.000 km² calcinados

Hoy, con la actualización de los datos del sistema europeo Copernicus, se habrán superado los 4.000 km² quemados en nuestro país en lo que llevamos de año —3.500 solo en las dos últimas semanas. Cerca de una veintena de incendios de nivel 2 siguen activos en Galicia, Castilla y León y Extremadura. En esta última, el fuego de Jarilla mantiene dos focos fuera de control; en Zamora, el viento ha complicado mucho la extinción del incendio de Porto; y en Galicia, sigue preocupando el de Larouco, el más virulento, que tras cruzar el río Sil ha arrasado más de 300 km².

La derivada política de esta ola de incendios se mide ahora por la exigencia de responsabilidades. El PP no quiere esperar hasta septiembre para que los ministros de Interior y Defensa y la vicepresidenta de Transición Ecológica comparezcan en el Senado. Su portavoz en la Cámara Alta, Alicia García, considera que el máximo responsable es Pedro Sánchez, “por haber llegado tarde, mal y a rastras”.

El CGPJ revisa la actuación del juez Peinado

El Consejo General del Poder Judicial deberá aclarar si el juez Juan Carlos Peinado, instructor del caso Begoña Gómez, se excedió el pasado abril cuando interrogó al ministro de Justicia en calidad de testigo. Félix Bolaños entiende que sí, que fue más allá de los parámetros exigibles a un juez, tanto en el fondo como en las formas. Por ello presentó dos denuncias ante el órgano de gobierno de los jueces por presuntas irregularidades del magistrado.

En aquel interrogatorio se vivieron momentos de tensión, como cuando el juez insistió en que el testigo le aclarara quién era el jefe directo de Cristina Álvarez, asesora en Moncloa de Begoña Gómez.