Las tres noticias para empezar el día: "Illa arremete contra el dumping fiscal de Madrid"

La actualidad internacional y nacional de este martes viene marcada por la orden de arresto domiciliario contra Jair Bolsonaro, el debate dentro del Gobierno israelí sobre la ofensiva final en Gaza y la polémica por los currículums académicos en distintos partidos políticos españoles.

Así resume Miguel Ondarreta las principales noticias del día:

Bolsonaro, arrestado en su domicilio

Jair Bolsonaro ya se encuentra en prisión domiciliaria en su casa de Brasilia. Así lo decidió un juez del Tribunal Supremo brasileño tras incumplir restricciones previas impuestas por riesgo de fuga en la causa que investiga el presunto intento de golpe de Estado contra el presidente Lula da Silva, ocurrido en enero de 2023.

El expresidente brasileño tiene prohibido recibir visitas —salvo familiares cercanos y abogados—, y la Policía Federal ha registrado su residencia, incautando teléfonos y dispositivos para impedirle comunicarse por redes sociales. Bolsonaro también debía portar una tobillera electrónica y no contactar con embajadores extranjeros. Sin embargo, ha seguido difundiendo mensajes políticos a través de terceros, incluidos sus hijos y simpatizantes, durante manifestaciones masivas en ciudades como São Paulo o Río de Janeiro.

La Fiscalía le acusa de cinco delitos, entre ellos el de golpe de Estado, con penas que podrían sumar hasta 40 años de cárcel. Según la investigación, el plan fallido incluía incluso el asesinato de Lula, su vicepresidente y el juez instructor del caso. Bolsonaro, de 70 años, aún aspira a presentarse a las elecciones de 2026. Su principal aliado internacional es el actual presidente de EE.UU., que ha impuesto aranceles a productos brasileños, condicionando su retirada a la paralización de los procesos judiciales contra él.

Netanyahu sopesa su siguiente paso en Gaza

En Gaza, la ofensiva israelí continúa dejando víctimas civiles. Ayer murieron 29 palestinos, 10 de ellos en puntos de reparto de comida. El gabinete de seguridad de Benjamin Netanyahu se reunirá entre hoy y mañana para decidir la estrategia futura.

La presión interna y externa crece. Los vídeos de rehenes desnutridos difundidos por Hamas y Yihad Islámica han sacudido a la sociedad israelí. El presidente Isaac Herzog ha pedido a la Cruz Roja Internacional que intervenga con ayuda médica y alimentaria. Además, familiares de los secuestrados y 19 antiguos altos cargos del Ejército, la inteligencia y la política —incluido el ex primer ministro Ehud Olmert— han reclamado un alto el fuego y una solución racional.

Medios locales como el Canal 12 aseguran que Netanyahu se inclina ahora por una ocupación total de la Franja, incluso en zonas donde se sospecha que hay rehenes. Todo en un contexto de hambruna, matanzas y desesperación humanitaria que ha puesto al gobierno israelí bajo fuerte escrutinio internacional.

Currículums inflados y omisiones académicas

En España, se reaviva la polémica por los errores y omisiones en los currículums de varios cargos públicos. El último caso: el presidente del Senado, Pedro Rollán, cuya ficha oficial no menciona una diplomatura en Marketing ni varios másteres que sí aparecen en el perfil del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, donde fue alcalde. Desde la Cámara Alta justifican que esos títulos no son oficiales y por eso no se incluyen en su web.

La ministra de Universidades, Diana Morant, ha pedido al PP que actúe con coherencia. También está en el foco Ana Millán, vicepresidenta de la Asamblea de Madrid, que en propaganda electoral de 2003 y 2007 aparecía como licenciada en Ciencias Políticas, sin tener dicha titulación. El PP defiende que no hay caso, ya que su perfil actual no recoge ese título.

Además, Anabel Mateos, nueva responsable de Organización del PSOE, corrigió recientemente su currículum al reconocer que no ha finalizado uno de los másteres que decía tener, y el presidente del PP de Navarra, Javier García Jiménez, ha sustituido un supuesto grado universitario por un máster privado tras ser cuestionado por su formación real.