Las tres noticias para empezar el día: "La guerra arancerlaria con EEUU puede tener los días contados"

El cierre de los últimos flecos del acuerdo comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea, la decisión del Supremo de mantener la prisión preventiva de Santos Cerdán y la dimisión de Noelia Núñez después de que se hiciera público que había falseado los títulos universitarios de su currículum.

Así explica Miguel Ondarreta las principales noticias del día:

Últimas negociaciones del acuerdo entre EEUU y Europa

Lo primero es el principio de acuerdo que ha adelantado el Financial Times entre Estados Unidos y la Unión Europea para poner fin a la guerra comercial. El día 1 de agosto era la fecha que Donald Trump había fijado como límite para poner fin a las negociaciones y en caso de no llegar a ningún lado imponer un gravamen general del 30% a todas las exportaciones Lo que ha trascendido es que finalmente ese impuesto será del 15, aunque el presidente estadounidense, que tiene que avalarlo (y solemnizarlo) todo aún no lo ha confirmado.

Esa misma cifra, la del 15% es la que Washington ha negociado y ya ha acordado aplicar a Japón. Falta conocer el detalle y el alcance en sectores como el del automóvil, que ahora pagan un 25% por vender sus vehículos y los componentes al otro lado del Atlántico. En el caso del acero y el aluminio, ese impuesto sigue siendo del 50%.

Santos Cerdán continuará en prisión

La sala penal del Tribunal Supremo ha desestimado, tal y como se esperaba, el recurso de apelación de Santos Cerdán en el que solicitaba su salida de prisión, donde se mantiene de forma preventiva desde el 30 de junio. El auto le atribuye un papel directivo en la trama.

Dimite Noelia Núñez

En apenas 48 horas ha ocurrido todo. Noelia Núñez flamante vicesecretaria del PP, diputada, concejal del Ayuntamiento de Fuenlabrada y uno de los nombres en auge del partido, muy cercana también a Ayuso ha renunciado a todos sus cargos. El motivo: atribuirse tres títulos universitarios que no tenía y que figuraban en varios perfiles, incluido el del portal de Transparencia del Congreso. Mercedes Pascua.