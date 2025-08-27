Tres noticias para empezar el día: "El Gobierno ultima la distribución de los menores inmigrantes"

La jornada informativa llega marcada por tres asuntos principales: la evolución de los incendios en el noroeste, el debate político en torno al reparto de menores inmigrantes no acompañados y las protestas masivas en Israel contra Benjamin Netanyahu.

Así resume Miguel Ondarreta las noticias del día:

Incendios en el noroeste: situación crítica en Asturias, León y Zamora

Lo primero es actualizar la situación de los 15 grandes incendios que siguen afectando a Castilla y León, Galicia y Asturias. En el Principado se ha declarado un nuevo fuego en San Antolín de Ibias que ha obligado a evacuar de forma preventiva seis pueblos: la orden de desalojo es voluntaria en cuatro de ellos y obligatoria en Villamayor y Villarcebollín. Las llamas han avanzado con gran rapidez por culpa del fuerte viento. El presidente asturiano Adrián Barbón tiene pocas dudas de que ha sido provocado y anoche pedía paciencia a la población.

En León y Zamora todavía hay 23 localidades desalojadas. El incendio que más preocupa es el de Porto, que lleva doce días activo y sigue descontrolado con un frente que ha avanzado mucho en la zona de La Baña. Además, se ha elevado a nivel 2 el incendio de Anllares del Sil tras varias reproducciones, lo que ha obligado a evacuar Anllarinos. Solo en Castilla y León se contabilizan seis grandes incendios de nivel 2.

En Galicia la situación ha mejorado en parte de la comunidad. En Ourense se ha desactivado la situación 2, aunque siguen activos los focos de Avión y Carballeda de Valdeorras. En Lugo se complica con un nuevo fuego en A Fonsagrada, que se suma al de A Pobra do Brollón. Solo en agosto se han quemado más de 960 km², superando en extensión al fatídico 2006. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, comparecerá el 9 de septiembre en el Parlamento gallego y Alfonso Fernández Mañueco lo hará este viernes en las Cortes de Castilla y León. Según la ministra de Defensa Margarita Robles, estas comparecencias “deberían haberse producido hace tiempo”.

Reparto de menores inmigrantes no acompañados

El Gobierno ya ha aprobado el real decreto que fija la capacidad de acogida de cada comunidad para atender a los cerca de 4.000 menores que permanecen en Canarias, Ceuta y Melilla. Casi la mitad de ellos serán trasladados a tres comunidades: Andalucía (677), Madrid (647) y Comunidad Valenciana (571). Según los criterios, Cataluña y País Vasco quedan fuera del reparto por el esfuerzo previo, aunque la Generalitat ha confirmado que acogerá a 31 menores voluntariamente.

El Ejecutivo quiere empezar los traslados de forma inmediata, pero se enfrenta al rechazo de la mayoría de comunidades. Diez han recurrido al Constitucional, Madrid también al Supremo y Baleares tiene previsto hacerlo pidiendo la suspensión cautelar. La Comunidad Valenciana también estudia esta opción.

Protestas en Israel por los rehenes en Gaza

Cientos de miles de personas —hasta 350.000, según el Foro de Familiares de Rehenes y Desaparecidos— salieron ayer a las calles de Tel Aviv para presionar al gobierno de Israel a que acepte un alto el fuego con Hamas que permita la liberación de los secuestrados. Los manifestantes corearon gritos contra el gobierno de Benjamin Netanyahu, al que acusan de anteponer sus intereses personales a la vida de los rehenes.

Mientras tanto, el gabinete de seguridad se reunía sin que trascendiera ninguna decisión. Según The Times of Israel, Netanyahu ha reiterado que la ofensiva militar contra el enclave palestino “empezó en Gaza y terminará en Gaza”.