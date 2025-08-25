Tres noticias para empezar el día: "La gestión de los incendios, a examen"

La jornada informativa llega marcada por tres asuntos de gran relevancia: la evolución de los incendios forestales en España, el balance de daños y ayudas a los afectados, y la tensión internacional en Gaza con nuevos ataques y movimientos diplomáticos.

Así resume Miguel Ondarreta las principales noticias del día:

Incendios en España: evolución positiva pero con riesgos

Lo primero es repasar la situación de los incendios, que ha mejorado notablemente respecto a la semana pasada. Desde Protección Civil se ha hablado de una mejora lenta en las tareas de extinción, aunque su directora general Virginia Barcones advertía de los riesgos que aún permanecen por los cambios de viento y por la posibilidad de que algunos de los fuegos ya estabilizados se puedan reactivar.

Ese avance positivo se topó con un contratiempo este domingo: dos nuevos incendios se declararon en la provincia de León, en Garaño y Molinaseca, ambos en pleno Bierzo, además de la reactivación del incendio de Fasgar, que obligó a desalojar doce poblaciones y 716 personas. En Asturias, el día fue más favorable, con progresos en Degaña, Somiedo y Genestoso. Allí, la UME se reincorporó ayer a las tareas, en una región donde ya han ardido 60 km².

Balance de daños y políticias

Ahora llega el momento de hacer balance de daños. Hoy mismo la Xunta de Galicia inicia la evaluación para aprobar el primer paquete de ayudas esta semana. El Gobierno de Castilla y León ya lo hizo la pasada, y mañana el Consejo de Ministros dará luz verde a la declaración de zona catastrófica para los territorios más afectados. Será la primera reunión tras las vacaciones de verano.

Además, entre el martes y el viernes comparecerán en el Senado cuatro ministros para dar cuenta de la gestión del Ejecutivo en esta crisis. La primera será la ministra de Defensa Margarita Robles, seguida de la vicepresidenta Teresita Aagesen, el ministro del Interior Grande-Marlaska y el viernes el titular de Agricultura Luis Planas. Un calendario de explicaciones impulsado por el PP, que tiene mayoría en la Cámara Alta.

Gaza: ataques y negociación de tregua

Mientras tanto, en Gaza los ataques del ejército israelí continuaron este domingo, con al menos 45 palestinos muertos, 20 de ellos mientras esperaban ayuda humanitaria. Los bombardeos se produjeron en el este y norte de Ciudad de Gaza, obligando a miles de personas a huir. La situación humanitaria sigue marcada por la declaración de hambruna de la ONU, que afecta a 500.000 personas atrapadas en la franja.

En el terreno diplomático, Egipto acogerá en los próximos días una nueva ronda de negociaciones indirectas entre Israel y Hamás para intentar un acuerdo de tregua. Según la televisión israelí Canal 13, el jefe del Ejército Eyal Zamir habría afirmado que ya hay un acuerdo sobre la mesa y que debe aceptarse de inmediato, decisión que estaría en manos de Netanyahu. Ese paso permitiría la liberación de rehenes, compromiso al que Hamás ya habría accedido.