Tres noticias para empezar el día: "El fuego no da tregua en Zamora y León"

La jornada informativa llega marcada por tres asuntos de relevancia: la evolución de los incendios en el noroeste peninsular, las respuestas políticas a la crisis y la tragedia en Gaza tras un ataque contra un hospital.

Así resume Miguel Ondarreta las principales noticias del día:

La situación de los incendios en Zamora y León empeora

Lo primero es actualizar, como cada día, la geografía del fuego centrada estos últimos días en tres comunidades: Galicia, Asturias y especialmente Castilla y León, donde se concentran los 14 grandes incendios que todavía siguen activos. Lo más preocupante de estas últimas horas se ha vivido en la provincia de Zamora con la reactivación del incendio de Porto que se declaró hace 12 días y que ayer por la tarde obligaba a desalojar cinco localidades de la zona de Sanabria. Cuatro de ellas ya habían sido evacuadas en días anteriores, lo que ha generado cansancio, hastío y cierta frustración entre los vecinos. Unas 150 personas se han instalado en el albergue provisional habilitado en el Centro de Transportes de Benavente. Varias carreteras comarcales permanecen cerradas.

El fuego también mantiene en vilo a la localidad leonesa de La Baña. Más al norte, el incendio de Garaño obligó a 90 personas de dos poblaciones a dejar preventivamente sus casas. Según la directora general de Protección Civil, Virginia Barcones, hasta el jueves o el viernes no se podrá bajar la guardia.

Ayer, en este programa, hablamos con Barcones y también con el alcalde de Molinaseca, donde el domingo se originaba uno de los últimos fuegos graves en Castilla y León. El propio alcalde, Alfonso Molina, detallaba el punto donde comenzó el fuego, bien localizado. Pues bien, ayer la Guardia Civil detenía a un hombre de 75 años como presunto responsable de ese incendio, que pudo originarse en una hoguera hecha para cocinar.

Feijóo propone un plan con 50 medidas

En medio de este clima de emergencia y confrontación política, Alberto Núñez Feijóo presentó un plan integral con 50 medidas para la prevención y la lucha contra los incendios. Entre las propuestas se incluyen ayudas inmediatas a los afectados con exenciones fiscales, medidas para la recuperación forestal, una ley de coordinación para reforzar las capacidades de los bomberos y la creación de un registro nacional de pirómanos.

El líder del PP ha insistido en que el Gobierno falló en la previsión y en no haber puesto todos los medios disponibles para evitar que la crisis alcanzara tal envergadura. Hoy está previsto que eche a andar la Comisión Interministerial para el Cambio Climático, que en su primera sesión presidirá Pedro Sánchez. Además, el Consejo de Ministros aprobará la declaración de zona catastrófica para los territorios arrasados por las llamas.

Tragedia en Gaza: ataque al hospital Nasser

Mientras tanto, en el ámbito internacional, Benjamin Netanyahu calificó de “trágico accidente” la matanza de al menos 20 personas, entre ellas cinco periodistas, en un doble bombardeo del ejército israelí contra el hospital Nasser, el más importante del sur de Gaza, en Jan Yunis. Las imágenes han dado la vuelta al mundo: tras un primer ataque, se observa cómo rescatistas e informadores acceden por una escalera exterior del edificio para atender a las víctimas, cuando quince minutos después reciben el impacto directo de un segundo proyectil.