Tres noticias para empezar el día: "El fuego no da tregua en Ourense, Zamora y León"

La noche ha vuelto a ser complicada para los equipos de extinción que siguen luchando contra las llamas en los 21 incendios de nivel 2 activos en Galicia, Castilla y León y Extremadura, el anuncio del presidente Pedro Sánchez de que el Consejo de Ministros aprobará la zona catastrófica en los lugares afectados por los fuegos y el enfriamiento de las expectativas de paz para la guerra en Ucrania por parte de Putin.

Así resume Miguel Ondarreta las principales noticias del día:

La mejora del tiempo no termina de frenar el avance del fuego

En Castilla y León se ha reducido a la mitad el número de personas desalojadas, pero aún así cerca de 2.600 vecinos pasan la noche fuera de sus casas. Hay nueve incendios activos de nivel 2, siete de ellos en León y los otros dos en Palencia y en Zamora. Allí un cambio de viento a media tarde obligó a dejar en tierra a los medios aéreos y a desalojar otras dos localidades —ya son 12 en total— del entorno del parque natural del Lago de Sanabria.

En Galicia, es el fuego de Larouco, el mayor en la historia de esta comunidad, el que ha llegado desde la provincia de Ourense a la de Lugo saltando el río Sil y amenazando las áreas protegidas de los montes de O Courel. La buena noticia, si puede considerarse, es que el descenso de las temperaturas está ayudando a que el fuego avance con menos voracidad.

En Asturias se rebaja a siete el número de incendios activos. Hoy abrirán tres rutas de montaña, entre ellas las del funicular de Bulnes y la de los Lagos de Covadonga. En Cáceres, el fuego de Jarilla, que sigue sin control tras arrasar más de 155 km², mantiene en vilo a las localidades de Jerte y Tornavacas.

Sánchez anuncia la declaración de zona catastrófica

El presidente Pedro Sánchez visitó ayer las zonas más afectadas en Castilla y León y Extremadura. En el puesto avanzado de Jarilla anunció que el Consejo de Ministros aprobará este próximo martes la declaración de zona catastrófica para los territorios arrasados por el fuego. Defendió la respuesta del Estado con un sistema de protección civil reforzado, la solidaridad entre comunidades y la activación del mecanismo europeo que ha permitido desplegar recursos de varios países.

Trump, Zelenski y la cautela de Rusia

No parece que la reunión bilateral entre Putin y Zelenski vaya a celebrarse con la premura anunciada por Donald Trump, que sugirió que se podría fijar fecha y lugar en agosto. Rusia ha enfriado esas expectativas, aunque sin cerrar la puerta a ninguno de los formatos abordados este lunes en la Casa Blanca. Fue el ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov, quien advirtió de que un encuentro de este nivel entre dos jefes de Estado debe “planificarse con mucho cuidado”.