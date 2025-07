Las tres noticias para empezar el día: "Feijóo promete una limpieza total del Sanchismo"

El balance económico triunfalista de Pedro Sánchez antes del verano, la actualización de la estrategia electoral del PP por parte de Feijóo y el polémico acuerdo comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos marcan la actualidad del día.

Sánchez presume de economía para salvar su legislatura

Lo primero es el balance triunfalista que ha hecho el presidente del Gobierno durante más de tres cuartos de hora y que ha dado pie a que solo cuatro periodistas pudieran plantearle después alguna pregunta.

Pedro Sánchez, lejos de dar por amortizado su gobierno, ha confirmado que quedan dos años más de legislatura en los que reforzarán la agenda social. Hoy mismo el Consejo de Ministros aprobará la ampliación del permiso por nacimiento y por cuidado de menores de 8 años tras acordarlo con Sumar, aunque en una versión algo menos ambiciosa que la inicial. El presidente, a diferencia de estos dos últimos años, sí ha mostrado su intención de presentar los presupuestos y de intentar armar una mayoría parlamentaria para sacarlos adelante.

Dice que los presentará, aunque no aclara si ese hipotético proyecto de ley llegará a someterlo a votación en el Congreso si no le dan los números. A pesar de que no ha querido aventurar ese tipo de escenarios, Sánchez sí que ha dejado entrever que pase lo que pase no adelantará las elecciones.

Feijóo "electoraliza" el PP

Un poco más va a esperar Alberto Núñez Feijóo, que se reserva para el jueves su particular balance del curso y, previsiblemente, su rueda de prensa. Ayer reunió por primera vez a su nuevo Comité Ejecutivo Nacional al que pidió estar preparados por si acaban poniéndose las urnas. Lo dijo con otras palabras: tenemos que "electoralizar" el partido. En la RAE toman nota del verbo. A la vuelta del verano, ha dicho el líder del PP, tendrán tarea.

¿En qué leyes se está pensando? Por supuesto, en el PP quieren eliminar la ley de amnistía, aunque quienes se han beneficiado de ella no se verán afectados. Sus efectos jurídicos son irreversibles. El diario ABC cita otras normas como la ley de Memoria Democrática, la ley Trans, la de Vivienda o la ley Celaá. Entre los compromisos ya conocidos está el de recuperar los delitos de sedición y endurecer el de malversación. Feijóo también ha planteado cambiar el Código Penal para que los inmigrantes irregulares que cometan un solo delito sean deportados de manera inmediata.

Críticas al acuerdo comercial entre la UE y EEUU

Cero entusiasmo, aunque no todos lo manifiestan de la misma manera, a este lado del Atlántico con el acuerdo comercial alcanzado entre la UE y Estados Unidos. Tampoco ha ayudado mucho la escenificación con Von der Leyen desplazándose hasta las propiedades de Trump en tierras escocesas. El gravamen del 15% a todas las exportaciones de productos europeos se ha justificado en Bruselas como un mal menor.

Decía el comisario de Comercio Maros Sefcovic que éste es claramente el mejor acuerdo que se podía alcanzar en unas circunstancias muy difíciles. En Francia su primer ministro Bayrou, muy crítico, ha llegado a plantearlo en términos de sumisión. El canciller Merz lo ha bendecido con cierta frustración, asumiendo que no se podía conseguir más, pero consciente de que la economía alemana, más expuesta a las exportaciones, se verá afectada.

Y mientras el primer ministro húngaro, de la órbita trumpista, Viktor Orban ironizaba diciendo que el presidente de EE.UU se había desayunado a Von der Leyen, la italiana Meloni advertía de que una escalada comercial con Estados Unidos podría haber tenido consecuencias imprevisibles y potencialmente devastadoras.