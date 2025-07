Las tres noticias para empezar el día: "Europa acepta (sin rechistar) los aranceles de Trump"

El acuerdo comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea, el balance político de Pedro Sánchez antes del parón de verano y el primer gesto de Israel para aliviar la crisis humanitaria en Gaza.

Así cuenta Miguel Ondarreta las principales noticias del día:

Acuerdo comercial en el campo de golf de Trump

Lo primero es el acuerdo comercial que han anunciado este domingo en un campo de golf propiedad de Donald Trump en Escocia, el presidente estadounidense y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

La cosa ha debido llegar bastante hecha porque el propio Trump le decía a los periodistas antes de la reunión que ésta no se iba a prolongarse durante más de una hora, aunque el presidente ha sorprendido cuando ha confesado a los periodistas que realmente no estaba de muy buen humor y que las opciones para llegar a un acuerdo estaban en un 50-50. Von der Leyen no le llevaba la contraria, pero ya en esa primera intervención asumía que se trataba de buscar el equilibrio en las relaciones comerciales reconociendo que actualmente había un superávit a este lado del charco que debía corregirse.

Y eso es lo que se ha anunciado poco después fijando ese arancel del 15% a todos los productos europeos mientras que a la inversa no se impondrá un impuesto similar. Junto a ese gravamen, el compromiso de hacer compras comunitarias de energía (principalmente gas) por valor de 750 mil millones de dólares, inversiones directas en fábricas o infraestructuras por otros 600 mil millones y aumento del gasto en equipamiento militar.

Balance político de Sánchez y Feijóo

Se acaba el curso político. El presidente del Gobierno hace balance este mediodía en el Palacio de la Moncloa. Pedro Sánchez tiene previsto repasar el grado de cumplimiento de sus objetivos en lo que llevamos de legislatura. Ya adelantó la semana pasada que ese porcentaje llegaba al 46% y que habían logrado superar el 87% de las votaciones en el Congreso. Claro que en esos cálculos no tiene en cuenta todas las reformas y proyectos que no ha llevado a las Cortes para evitar un revolcón, como ocurrió el martes pasado con el decreto antiapagones o con el proyecto de Presupuestos, incumpliendo con el mandato constitucional.

Junts, con Puigdemont en modo mitinero celebrando los cinco años de vida de su partido cerca de la frontera con España pero en suelo francés, y Esquerra han vuelto a exigir al Gobierno que cumpla los compromisos para poder contar con su apoyo. Lo más probable es que hoy el presidente defienda el capital político que aún le queda para seguir adelante sin pensar en un adelanto electoral.

A ese adelanto electoral es previsible que se refiera Núñez Feijóo, que a mediodía va a reunir por primera vez a su nuevo Comité Ejecutivo Nacional. Después comparecerá ante la prensa.

Israel permite pausas humanitarias en Gaza

Y con mucha cautela está reaccionando la comunidad internacional al primer gesto de Israel de frenar la situación de hambruna que se ha ido extendiendo por Gaza ante el bloqueo en la entrada de ayuda humanitaria. Hoy, por segundo día consecutivo, se aplicarán pausas técnicas/humanitarias de 10 horas en tres zonas distintas de la franja y se designarán rutas seguras para la distribución de comida y medicinas. Ayuda que este domingo ha vuelto a entrar en el enclave palestino.

Parte de esa ayuda ha llegado por tierra desde Egipto y se han vivido momentos de caos con cientos de gazatíes intentando llevarse sacos de harina que transportaban los camiones que han conseguido acceder. Decenas de ellos han cruzado los puntos fronterizos. Por el aire, aviones de Jordania y de Emiratos han lanzado 25 toneladas de alimentos.