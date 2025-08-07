Las tres noticias para empezar el día: "Entran en vigor los nuevos aranceles de la era Trump"

La actualidad de este jueves viene marcada por la entrada en vigor de los aranceles de Donald Trump, la oleada de incendios tanto en España como en el sureste de Francia, y la escalada en la tensión política entre el PP y el PNV tras las revelaciones del caso Servinabar.

Así resume Miguel Ondarreta las principales noticias del día:

Trump activa nuevos aranceles y redibuja el comercio global

Lo primero es el nuevo mapa global del comercio trazado por Donald Trump con los nuevos aranceles que han entrado en vigor hace apenas una hora. Desde este jueves, la Unión Europea paga un 15% por todos los productos que vende a Estados Unidos, salvo el acero y el aluminio, que mantienen un gravamen del 50%.

El presidente estadounidense ha advertido de que, si los Veintisiete no invierten miles de millones en energía y equipamiento militar en EE.UU., los aranceles podrían subir del 15% al 35%. Aún no se conocen los detalles del acuerdo escrito que, según Trump, respalda estas exigencias.

Hasta 70 países han amanecido hoy con nuevas tarifas impuestas por la administración estadounidense. Entre los más afectados:

India : arancel adicional del 25% , que se suma a otro 25% por comprar petróleo a Rusia.

: arancel adicional del , que se suma a otro 25% por comprar petróleo a Rusia. Brasil : gravamen del 50% en represalia por el trato al expresidente Jair Bolsonaro .

: gravamen del en represalia por el trato al expresidente . Suiza: pese a su intento de negociación, sufre un impuesto del 39%.

China y México tienen algo más de margen para negociar. En el caso de Rusia, el plazo teórico expira mañana viernes: Trump le ha exigido a Vladímir Putin una tregua en Ucrania para evitar represalias económicas.

Incendios descontrolados en Galicia y el sureste de Francia

Varios incendios forestales siguen activos en nuestro país. En Galicia hay seis focos repartidos por tres provincias. El más preocupante es el de As Neves, en Pontevedra, donde se ha declarado la situación 2 de emergencia por su cercanía a viviendas. En la zona opera la Unidad Militar de Emergencias, y dos carriles de la Autovía de las Rías Bajas han sido cortados.

También siguen activos los fuegos en Salceda de Caselas (Pontevedra), Camariñas y Ponteceso (A Coruña), y dos en A Fonsagrada (Lugo). En Tarifa, el incendio declarado esta semana ya ha sido estabilizado.

Fuera de nuestras fronteras, el foco de preocupación es el sureste de Francia, donde arde el peor incendio registrado en el país desde 1949. En el macizo de Corbières, al norte de Perpiñán, el fuego ha devastado más de 160 km². Una mujer ha fallecido tras negarse a abandonar su vivienda y hay 13 heridos. La autopista A9, que conecta con La Jonquera, fue cortada durante varias horas. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha ofrecido a Francia el apoyo de los recursos comunitarios para hacer frente a la catástrofe.

Crisis entre el PP y el PNV por el caso Servinabar

El PP, a través de su secretario general Miguel Tellado, ha reavivado su conflicto con el PNV por el apoyo que este sigue brindando al Gobierno. El detonante ha sido una entrevista a Santos Cerdán en La Vanguardia, donde desveló que Antxón Alonso —propietario de Servinabar, empresa implicada en la trama de corrupción— le ayudó en las negociaciones con PNV y Bildu para lograr la investidura de Sánchez.

Según Cerdán, ese apoyo fue clave para la moción de censura de 2018 que acabó con Mariano Rajoy. Sin embargo, Aitor Esteban del PNV ha dicho que no conocía de nada al empresario. Tellado ha respondido exigiendo que se aclare y no mienta.